La teoría sobre Toy story que enojó a Pixar

Un youtuber asegura que uno de los creadores de la saga le develó la trama de una precuela, aunque la compañía lo desmiente. Entrevista exclusiva con el fanático que afirma que a la productora “no le conviene que se sepa la verdad”

En el año 2006, Mike Mozart abrió un canal en YouTube, con el que cosechó más de 150 millones de reproducciones y 250.000 suscripciones. En sus videos, se dedicaba a realizar críticas sobre juguetes y cada tanto contaba alguna anécdota.

En cierta ocasión, Mike decidió hablar sobre cómo había conocido a Joe Ranft, fallecido en 2005, uno de los cuatro guionistas de Toy story, película con la que Pixar saltó a la fama. En la cinta, dos juguetes se disputan el cariño de Andy, un chico de seis años que vive con su madre y su pequeña hermana. Quien nunca aparece es el padre del protagonista, y Mozart aseguró que conocía las razones de esa ausencia, por lo que decidió revelarlas. Vale recordar que la figura paterna no aparece en ninguna de las dos secuelas que siguieron al filme original.

Desarrollando una serie de conexiones que parecen tener mucha lógica (ver el recuadro ¿Qué pasó con el papá de Andy?), Ranft le habría contado que el papá de Andy estaba muerto. La teoría se viralizó el fin de semana, por lo que otro de los guionistas, Andrew Stanton, decidió responderle por Twitter, calificando lo dicho por Mozart como “noticia falsa”. Diario Hoy se comunicó con el youtuber para hablar al respecto y, lejos de retractarse, Mozart reafirmó su teoría. En este sentido, recordó que con la precuela de Monsters, Inc., Monsters University, también había ocurrido un error de continuidad (ver el recuadro El problema con el argumento de Monsters, Inc.).

—¿Cuánto hace que guardás el secreto?

—Ya había mencionado algunas partes en YouTube y muchos me mandaron mensajes diciendo que se acordaban de que había dicho algo, pero que nunca profundizaba la historia. Por años, estuve angustiado por la muerte del guionista Joe Ranft. Toy story es una franquicia millonaria para Disney (dueña de Pixar, la empresa creadora del filme). No quise hacer nada para dañarla o cambiarla, solamente conté una historia que me dijeron hace 15 años. Incluso creía que era algo que todo el mundo sabía.

—¿Cómo conociste a Ranft?

—Solía ir a Pixar, donde él trabajaba. Le gustaba la magia, así que le mandaba algunos trucos y, para agradecerme, él me regalaba cosas. La última vez que lo vi, me invitó a almorzar al Hidden City Cafe, el mismo que aparece en Monsters, Inc. Nos ubicamos en una mesa y me dijo que ese lugar había sido la incubadora de muchas películas.

—Ahí te contó la historia sobre el papá de Andy…

—Le pregunté si era la historia original de Pixar y me contestó que era la suya, que era lo que él había imaginado. De algún modo, lo debe haber dicho para liberar al estudio de seguir lo que él había planeado, pero creo que siempre tuvieron la intención de hacerlo así.

—¿Qué pensás de lo que dijo Andrew Stanton, otro de los guionistas de la película, sobre tu teoría?

—Creo que él sabe que mucho de lo que dije es verdad y que es un problema, porque es una información con la que deben lidiar si quieren hacer la película. ¿Los padres de Andy se divorciaron? Si fuera así, ¿por qué nunca pasa un fin de semana con él? ¿Está en la cárcel? ¿Es un criminal? (risas). Me contaron una historia muy específica, con mucho sentido y con la misma tristeza que Pixar solía imprimir en sus películas de ese momento.

—¿Por qué la desmintieron?

—Que haya revelado la historia complica sus planes para una precuela, porque era la idea que uno de sus guionistas tenía en mente y ahora no se puede cambiar: ellos quieren que el padre de Andy viva. Así que creo que van a buscar la forma de modificar la historia.

¿Qué pasó con el papá de Andy?

Según explicó Mike Mozart, el padre del niño fue afectado por un cuadro de poliomielitis y terminó muriendo. Antes de su deceso, le dejó a su hijo uno de sus preciados juguetes de la infancia: el muñeco Woody.

Uno de los datos en los que se apoya la teoría es la tipografía diferente de la firma en los pies de los dos juguetes (foto), Buzz y Woody. Así, padre e hijo compartirían el mismo nombre: Andy.

Ahora, ¿por qué Woody, el muñeco protagonista, no nota la diferencia? Según esta postura, estuvo mucho tiempo guardado, y cuando Andy comenzó a jugar con él, era muy parecido físicamente a su papá.

El problema con el argumento de Monsters, Inc.

Durante la entrevista con este medio, Mike Mozart recordó que hace un tiempo los guionistas de Pixar habían sufrido un revés en su credibilidad. Durante la primera película de Monsters, Inc., el filme que cuenta la historia de unos monstruos que deben asustar a los niños para sobrevivir, los protagonistas Mike y Sulley dan a entender que la relación que tienen empezó en el colegio. Sin embargo, la precuela Monsters University se centra en cómo estos se conocieron en la universidad.

Por eso, el director Dan Scanlon tuvo que salir a dar la cara hace algunos años para explicar que eran conscientes de ese salto de continuidad. “Pete Docter y John Lasseter, históricos guionistas de Pixar, dijeron que la película no se iba a ver afectada si se ignoraba ese dato”, sostuvo el cineasta.