"La Tota": "Los policías me pasearon por todo Vicente López y se reían de mí"

Mientras sigue con la recuperación en la Clínica Avril, Daniel “La Tota” Santillán tuvo una salida transitoria para encontrarse con su abogado, y dio algunas declaraciones a la prensa sobre su situación actual, y sobre lo que recuerda del día en el que fue detenido por la policía, previo la internación.

“Me fracturaron dos costillas debido a lo que pasó ese día en el que tuve un pico de estrés. Recuerdo haber subido al tren, me bajé en Caseros. Recuerdo que a la gente del lugar les había pedido dos muñecas para mis nenas y les firmé y les puse mi DNI. Como yo conozco alguien que trabaja con Jorge Macri, les dije que si no se los pagaba yo, que le avisen a esta persona para que les pague“, relató el conductor.

Además, agregó: “De repente aparecieron cuatro policías, me tiraron al piso… fue un momento muy feo”. “Todo esto es consecuencia de mi ex suegro, que es el abogado de La Salada, y es una persona que en estos siete años lo único que hizo es daño. Si me pasa algo a mí o mis hijas, este señor tiene que ver“, indicó.

“Las quiero ver pronto a mis hijas. Estuve 9 meses sin verlas. Con Sol (su ex mujer) no tengo relación, tengo una perimetral desde hace un año. Debe ser la perimetral más larga de la historia”, relató la Tota, que culó a su suegro de no permitirle verlas.

“No me da vergüenza que me hayan esposado, me da vergüenza la manera. Los policías me pasearon por todo Vicente López y se reían de mí“, explicó sobre el momento que luego fue captado por un transeúnte a través de un video.