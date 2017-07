La Tota Santillán aseguró que los policías lo humillaron

Los médicos le permitieron salir de la clínica psiquiátrica durante el día de ayer para realizar trámites. El conductor aprovechó para hablar ante las cámaras

Casi como si fuera la mayor atracción de una feria, Daniel Santillán, conocido popularmente como La Tota, contó que momentos después de detenerlo, los policías lo pasearon por todo Vicente López, mostrándolo a la gente que pasaba. “No me dio vergüenza que me esposaran, sino la manera en la que lo hicieron, eso lo recuerdo muy bien: cómo me llevaron y cómo me trataron”, afirmó indignado.

Además, contó que producto del accionar de los oficiales, terminó con dos costillas fisuradas. “Aparecieron cuatro policías y me tiraron al piso, fue muy feo, todavía no caigo de lo que me pudo pasar”, agregó Santillán.

La Tota contó que tuvo un “pico de estrés” y otra vez se encargó de echarle la culpa a su exsuegro, Jorge Fiasche, que en más de una oportunidad se interpuso entre él y sus nenas. En este sentido, aseguró que “si me pasa algo a mí, o a mis hijas, es responsabilidad de Fiasche”.

Según contó durante la entrevista, sus amigos y familiares lo están yendo a visitar a la clínica Avril, en la que seguirá internado. “Me la recomendó Matías Alé, que estuvo ahí. Ahora estoy en buenas manos”, sostuvo La Tota.

A pesar de su aparición pública, el abogado de Santillán, Roberto Casorla, reveló que desde el sanatorio le “pidieron que no hiciera ninguna nota porque no le hace bien”.