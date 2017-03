La verdad sobre Adele

Adele es una de las sensaciones del género pop y a través de sus románticas canciones logró hacerse reconocida a nivel mundial. En el presente, la cantante confirmó que está felizmente casada poniéndole fin a las especulaciones que surgieron sobre su estado civil.

La artista inglesa y Simón Konecki, exfinancista que fundó Drop4drop, un grupo humanitario que milita a favor del acceso universal al agua potable, tienen un hijo de 4 años llamado Angelo. La pareja es recelosa de su intimidad y nunca se expresaron sobre los rumores que indicaban que habían pasado por el altar.

La estrella brindó un concierto en Brisbane, Australia y antes de cantar Someone like you, dijo: “Cuando te enamoras de alguien, es la mejor sensación en la tierra. Soy una adicta a esa sensación. Obviamente, no puedo continuar con esos sentimientos porque estoy casada ahora”.