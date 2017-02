La violenta noche de Loan, Charlotte y Alexander Caniggia

Los jóvenes protagonizaron un episodio de agresión en una reconocida discoteca cordobesa. El incidente quedó grabado tanto por las cámaras del lugar como por la guardia periodística presente en el momento de los hechos

Fieles al escaso bajo perfil que los caracteriza, los mellizos Caniggia protagonizaron un escándalo en Villa Carlos Paz durante la celebración de su cumpleaños en el reconocido boliche Keops. Durante la velada, Charlotte y Loan discutieron, y este último le quitó el celular a su novia. Este hecho enfureció a Alexander, quien increpó al cantante, dando inicio a un enfrentamiento entre ambos. El personal de seguridad del lugar intervino para separarlos, pero la situación empeoró porque el hijo de Mariana Nannis golpeó a un custodio.

Ahora, trascendió un material audiovisual que demostró que Alexander fue reducido por la Policía, mientras su novia gritaba “por favor, no los filmen”. Minutos después, Charlotte apareció en escena y le quitó el teléfono a Pablo Layus, para luego arrojarlo a otro ambiente del boliche. En un acto de desesperación, ella corrió a recuperar el móvil con el que filmaron a su hermano, luego que de este fuera detenido por golpear a Loan.

Con la difusión del mentado clip, el periodista y el agente de seguridad que fueron agredidos concurrieron a la comisaría más cercana para realizar las correspondientes denuncias. Horas después, Alexander justificó su reacción violenta compartiendo en su cuenta de Twitter una foto de Charlotte con un moretón. Al respecto, expresó: “Si aparece vuestra hermana así, y ella no quiere hacer nada al respecto, me gustaría saber cómo actuarían”. Cabe mencionar que no es la primera vez que el hijo de Claudio Paul acusa a su cuñado de violencia de género.