Lady Gaga deslumbró en el Super Bowl

En el show más caro de la historia de la final del fútbol americano la cantante brindó un impactante espectáculo y demostró, una vez más, por qué es una de las más brillantes artistas del momento

Que los norteamericanos son los verdaderos reyes del espectáculo se sabe, pero en cada edición del Super Bowl parecen superarse. Y en la número 51, que enfrentó a Atlanta Falcons y New England Patriots, deslumbraron al mundo con un show en el entretiempo cuyo despliegue incluyó 200 drones que formaron la bandera del país, además de un recital de Lady Gaga que se extendió por 13 minutos, costando alrededor de US$ 10 millones.

La artista apareció en el techo del estadio con un discurso sobre la libertad y la Justicia en la nación, con la intro de God bless America, y desde allí descendió sostenida por cuerdas hasta una plataforma, desde la cual cantó Poker face con un body plateado y unas botas brillantes a tono.

Luego siguieron los éxitos, mientras cientos de fanáticos estaban en el campo de juego haciendo juegos con luces, y más de veinte bailarines arriba del escenario la acompañaban en una puesta en escena impresionante. Cantó varios temas, como Born this way, Just dance y Bad romance, en los que la estrella pop fue cambiando su vestuario.

El momento más alto fue cuando se sentó en el piano, y hasta se tomó un segundo entre acordes para saludar a sus padres. Claro, gran parte del mundo estuvo pegada a los televisores en ese momento sintonizando el partido en el que los Patriots vencieron a Atlanta Falcons en una remontada histórica, excluyendo a La Plata, gracias a los cortes de luz de la empresa Edelap.

Las mejores publicidades

La cifra asombra y la calidad también. La recaudación por solo 50 minutos de publicidad desde el minuto inicial hasta el final es de US$ 400 millones. Por eso, las empresas que invierten en los minutos televisivos más caros del año en todo el mundo suelen sorprender por la calidad. Las mejores de esta edición fueron la de los hermanos Coen con Peter Fonda, para una marca de autos alemana, y el de una marca de cerveza estadounidense que critica a Trump.