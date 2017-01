Lali Espósito, íntima y confesa

Durante una entrevista radiofónica, la artista pop habló sobre su situación sentimental y se refirió a la futura paternidad de Mariano Martínez, su exnovio. Además, negó los rumores que la vinculan con un reconocido productor

En 2016, Lali Espósito presentó Soy, su nuevo material discográfico que fue un éxito rotundo, haciendo que su carrera profesional no pare de crecer.

Actualmente, la estrella disfruta de unas merecidas vacaciones en la costa esteña pero no por eso deja de llamar la atención de la prensa. Recientemente, rumores la vincularon con un joven llamado Santiago Mocorrea, con quien compartió varias salidas nocturnas.

Entrevistada en Agarrate Catalina, el ciclo radiofónico de Catalina Dlugi, Lali aprovechó para desmentir el supuesto noviazgo que la vincula con Santiago, un joven productor musical: “Él es un divino, por supuesto que lo conozco pero no estoy de novia, una conoce a alguien y ya estás casada y con tres hijos. La verdad es que estoy soltera y muy bien. Aunque no parezca, tengo una vida privada que cuido mucho”.

Además, la artista pop fue indagada sobre el reciente embarazo de Camila Cavallo, la flamante pareja de Mariano Martínez, el último novio formal de la joven intérprete. Al respecto expresó: “No me sorprendió para nada y me alegró mucho, siempre un bebé es una bendición, así que es hermoso”, dijo. Por otra parte, manifestó que no tiene planes de llamar a la cigüeña: “No se me cruza por la cabeza tener un hijo en este momento, en un futuro inmediato”.

Ni lerda ni perezosa, la ídola teen aprovechó los minutos en el éter para hablar sobre la relación que mantuvo con Mariano, la posterior separación y lo mediático de ambos procesos. También hizo especial hincapié en el audio que trascendió, donde el actor aseguraba que ella era “nefasta”. La artista manifestó que no le dio importancia a este último hecho porque “sabe muy bien la relación que tuvo con Mariano”.

De esta manera destacó que confía “en que se nota la educación que tiene uno y la verdad siempre sale a la luz, por eso me relajo y me dejo ser, porque confío en la verdad. A veces no hace falta hablar”.

Por último, relató que le ofrecieron integrar el jurado del Bailando 2017 como también protagonizar una tira diaria, pero ambas propuestas fueron rechazadas porque Lali tiene la agenda ocupada con la gira internacional que emprenderá en unos días.