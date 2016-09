Lali Espósito y Esteban Lamothe, indignados

Los actores se mostraron molestos por ser señalados como los “terceros en discordia” en la separación de Griselda Siciliani y Adrián Suar

La separación de Adrián Suar y Griselda Siciliani representó un verdadero cimbronazo en la farándula vernácula. Si bien la pareja se encargó de aclarar a través de su jefa de prensa que su relación era excelente a pesar de que habían tomado la decisión de ir por caminos separados, los rumores sobre terceros en discordia no tardaron en llegar.

Concretamente, se vinculaba a Griselda con su pareja en la pantalla chica, Esteban Lamothe, y al productor del Trece con la ídola teen, Lali Espósito. Ante esta versión, publicada en algunos portales y comentada en varios programas de TV, la cantante salió al cruce en Twitter. “Qué ridículo y cuánto me apena que se me involucre en la separación de dos personas que yo respeto y aprecio mucho”, indicó.

“No tengo nada que aclarar, ni decir. Niego rotundamente las versiones que circulan sobre mi persona. No tengo nada más que agregar y no voy a hablar más de esto, en lo que, repito, no tengo nada que ver (sic)”, finalizó Espósito.

Por su parte, el actor, compañero de Siciliani en Educando a Nina, escribió un mensaje vía Twitter aclarando que no tiene vinculación con la separación de la actriz y Suar. “Solo puedo decir que las versiones que circulan sobre mí, involucrándome en un tema tan doloroso y delicado de gente querida, son falsas. Gracias”, aseguró en la red social.

Lamothe está en pareja con Julieta Zylberberg, tienen un hijo y conviven. La actriz, por su parte, retuiteó el mensaje. Además, horas antes, el actor había publicado en Instagram una foto de su mujer abrazando a su hijo, como un modo de comunicar que su relación estaba intacta.

¿Cómo continúan sus vidas después de la ruptura?

Luego de develarse la separación, Suar y Siciliani tuvieron una salida dominguera junto a su hija Margarita, demostrando que continúan unidos en la crianza de la niña y que mantendrán un lazo cordial. “Adrián es un ser maravilloso y nos vamos a querer toda la vida”, destacó la actriz que se mudará junto a la pequeña, del hogar que compartía con Adrián en Palermo, aunque el lugar elegido por la actriz está ubicado cerca de donde continuará viviendo Suar y del colegio de la niña.

Incluso, desde el círculo íntimo de la expareja aún hablan de una separación momentánea, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. De hecho, sus amigos se ríen de los rumores que surgieron en las últimas horas.