Lali vs. Natalie Pérez: “No sé bien quién es ni qué hace”

Lejos de mantenerse al margen de la polémica, Lali Espósito volvió a cargar munición gruesa contra Natalie Pérez. Recordemos que, luego de que Ángela Torres blanqueara que ya no es amiga de la cantante, Natalie se metió en la interna y deslizó que la ídola teen realiza playback cuando canta.

En una extensa entrevista con Cosmopolitan, Lali habló a fondo sobre este cruce. “Es que Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé bien quién es ni qué hace . Trabajo desde chica en este medio y creo que existen personas que pueden tirarte buena onda, pero cuando te das vuelta, ¡agarrate! Creo que pasa porque no tienen sus temas resueltos. Entonces se la agarran con gente que no tiene nada que ver”, aseguró.

“Jamás voy a salir a responderles a todos los que me critican, solo me angustio cuando viene de personas que quiero. A los que hablan por hablar, a los que viven de llevar y traer, hay que ignorarlos”, concluyó la artista.