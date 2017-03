“Las computadoras en cada hogar facilitaron las cosas para los músicos”

En el marco de su gira, la banda Los Espíritus se presenta esta noche en la ciudad junto a tres grupos más, musicalizando la noche “hasta que nos rajen”

La banda oriunda de Buenos Aires vuelve a la ciudad de La Plata gracias a “Hacele caso a tu espíritu”, la reciente gira que anticipará el lanzamiento de su tercer disco. Desde Gratitud, en el 2015, que Los Espíritus no sacaban un nuevo álbum y hace algunas semanas se dio a conocer el tema La mirada, que formará parte del flamante material.

En diálogo con Hoy, Maxi Prietto, el guitarrista y cantante de la agrupación que completan Santi Moraes, Miguel Mactas, Martín Ferbat, Pipe Correa y Fer Barrey, habló de los orígenes de la banda y de lo que se espera para el show de esta noche en calle 58 entre 10 y 11, que promete durar toda la madrugada.

—¿Cómo nacieron Los Espíritus?

—La banda se formó hace 6 o 7 años, nos conocimos por medio de la música, de la noche y por gustos afines. El nombre tiene que ver con una especie de universo que fuimos construyendo. En su momento, nos pareció una buena palabra que se asociaba a la música que hacíamos en ese entonces y se relacionaba con todo lo que buscábamos, porque todavía no teníamos un sonido definido.

—¿Qué debilidades y fortalezas se reconocen en el escenario?

—Cada vez estamos más relajados porque nunca planificamos en demasía. Siempre nos gustó tocar, buscar un sonido específico y grabar. Tenemos una relación humana que es simple y natural, y creemos que incide en el resultado de lo que se proyecta con el grupo y en lo que surge desde el sonido también. Todas estas cosas que están pasando son muy sorprendentes y divertidas

—¿Qué vínculo construyeron con los seguidores de la banda?

—Los amigos y familiares que vienen a los recitales nos hablan del público y nos cuentan que son todos amigables. Desde el escenario lo vivimos muy bien porque vemos que la gente está bailando y divirtiéndose. El espíritu de los seguidores siempre fue por ese lado.

—¿Cómo surgen las fechas?

—Trabajamos el sonido del grupo, elaboramos nuestros trabajos discográficos y gestionamos los shows. De esto último no nos encargamos los músicos, sino Nacho Perotti, que es nuestro productor, el responsable de armar las fechas, organizar la agenda y llevar el rumbo de la banda.

—Antes de salir a escena, ¿tienen algún ritual?

—Si no hay cerveza no tocamos (risas). Solo eso, porque no hay nada estipulado, más bien es todo espontáneo.

—¿Qué es lo que no puede faltar en un show de Los Espíritus?

—En mi caso, el wah wah. El otro día se me rompió y lo extrañé mucho, espero que no me falte nunca más (risas). Para este show repasaremos los últimos dos discos y adelantaremos algunos temas del nuevo. Estamos muy entusiasmados y ya queremos empezar a tocarlos.

—¿Cómo será la estética narrativa del próximo álbum?

—Somos un grupo que hace canciones, más que discos. No trabajamos un concepto en general sino que son temas que aparecen, de los cuales algunas letras son actuales, políticas, otras que tienen que ver con cosas imaginarias, surrealistas. Hay de todo un poco. No tenemos una bajada de línea directa ni un concepto al cual haya que apegarse. Surgen las canciones y vamos fluyendo con lo que sale.

—¿Cuál es tu mirada sobre la escena musical actual?

—Estamos en un momento bastante productivo. Para los músicos, la computadora en cada hogar y las redes sociales facilitaron las cosas. De hecho, si te vas equipando, podés grabar las primeras canciones, desde un nivel amateur hasta uno profesional. Es por esto que los nuevos grupos aparecen con el sonido cada vez más resuelto.