Las diez series imperdibles del año

El mundo de las producciones audiovisuales en la pantalla chica viene en completo ascenso y 2016 no fue una excepción. Aquí, una recorrida por los mejores contenidos televisivos en distintos géneros

Westworld

Ciencia Ficción

El gran J. J. Abrams hubo que agradecerle en el año 2015 por devolver la esperanza a los fanáticos de Star Wars con la excelente Episodio VII: el despertar de la fuerza en cine. Este año se lleva las loas por producir Westworld que, si bien no logró que HBO consiguiera los números que alcanza con Game of thrones, su narrativa imprevisible, su misterio y sus excelentes actores llevaron a esta remake de la película homónima de 1972 a consagrarse como la serie del año.

Anthony Hopkins, en un rol terrible y magistral, la hermosa y confundida Evan Rachel-Wood, el siempre misterioso Ed Harris y la premiada Thandie Newton encabezan esta historia descrita como “una oscura odisea sobre el amanecer de la conciencia artificial y el futuro del pecado”.

Para la segunda temporada habrá que esperar hasta 2018. No importa: los diez capítulos de la primera pueden ser vistos una y otra vez.

Atlanta

Comedia

Donald Glover es el artista del año. Musicalmente, como Childish Gambino, sacó uno de los mejores discos de este 2016 con Awaken, my love! el 2 de diciembre. Pero Atlanta, la comedia dramática de FX que escribió, produjo, dirigió (en varios capítulos) y protagonizó, está merecidamente en el podio de lo mejor.

Mozart in the jungle

Comedia

Gael García Bernal está en el mejor momento de su carrera y mucho le debe a Mozart in the jungle, la ficción de Amazon sobre musica clásica (drogas, huelgas patronales, conciertos míticos y sexo) que en su tercera temporada introdujo a la increíble Monica Bellucci como una cantante de ópera infartante.

Jessica Jones

Superhéroes

Podría haber sido Daredevil (segunda temporada) o Luke Cage. Pero la primera temporada de Jessica Jones en Netflix fue espectacular de principio a fin. Krysten Ritter encontró el lugar que venía pidiendo desde Breaking bad, acompañada por una historia sólida y un David Tennant excelente en el rol del peligroso villano Kilgrave.

Silicon Valley

Comedia

Sufrir. Eso es lo que logra la mejor comedia de HBO: hacer sufrir a quienes ven las aventuras de este grupo de nerds. Es que a las 7 de la mañana se despiertan con posibilidades de ser multimillonarios y a las 7 de la tarde están a punto de perder hasta su libertad. La tercera temporada de este grupo liderado por el frágil Richard fue la mejor.

Stranger things

Ciencia ficción

No importan los errores en el guión, la sobreactuación de Winona Ryder ni lo cortos que quedaron los ocho capítulos. Que nadie se atreva a criticar a esta serie, que tiene el mejor cuarteto de protagonistas infantiles desde Cuenta conmigo. Los hermanos Duffer refritaron lo mejor de los 80 y los chicos de esta serie se encargaron de enamorar al mundo.

El marginal

Drama/policial

Juan Minujín está en su punto justo. El marginal no es solo la serie argentina del año, sino una de las mejores desde Okupas. Netflix se hizo eco de esto y ya la publicó completa en su plataforma. Pero eso no es todo: ahora está negociando para que la segunda temporada sea exclusiva para sus clientes. Ojalá así sea, que vuelva Miguel Palacios.

The get down

Drama/musical

Es posible que quienes critican The get down no tengan alma ni swing. La historia creada por Baz Luhrman (Mouling Rouge) costó un montón de dinero y aún faltan seis capítulos por estrenarse el año próximo. Pero Zeke, Shaolin Fantastic, Mylene, Dizzee, Ra-Ra y Boo-Boo dieron luz a la mejor serie musical del año.

The night of

Crimen

La mejor serie de crimen del año fue de HBO. El inglés Riz Ahmed es una estrella en ascenso, de esas que van a tener papeles turbios como Naz en The night of, o luminosos como en Rogue one: una historia de Star Wars. De John Turturro no hay nada que agregar: su abogado defensor, Jack Stone, es uno de los personajes del año.

Game of thrones

Épico/fantasía

Le ganó por muy poco a Vice principals, otra producción de HBO. Lo único por lo que se mantiene entre las diez mejores de 2016 son tres episodios: La batalla de los bastardos, que fue increíble, junto con los sorpresivos Vientos de invierno y La puerta.