Las entradas para el show del Indio Solari, a la venta

Arrancó la comercialización de los tickets para el show de El Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que gran expectativa ha generado desde que el cantante dio a conocer que realizaría el recital en el predio La Colmena el próximo 11 de marzo en la ciudad de Olavarría.

Desde el sitio tuentrada.com, los fans podrán garantizarse un lugar en el espectáculo, abonando 800 pesos, un precio general y único. Se podrá comprar un máximo de seis entradas con tarjeta de crédito o débito y no se cobrarán adicionales ni extras.

A partir del próximo 13 de febrero comenzará la venta en efectivo y el canje de los tickets comprados a través de internet.

Es importante tener en cuenta que no se aceptarán cambios ni devoluciones.

Recordemos que tras confirmar que padece Parkinson, el Indio aclaró que tiene muchas ganas de salir a tocar: “Cada directo es una prueba, por eso digo que no tengo un futuro muy largo, al menos arriba del escenario. Porque para esta enfermedad todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento, no hacía nada de lo que estoy haciendo ahora. Tengo fe en este momento, pero no puedo hacer seis shows en el año”.