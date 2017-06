Las estrellas dijeron presente en el show a beneficio de Ariana Grande en Manchester













La cantante organizó un concierto masivo que contó con las participaciones de Justin Bieber, Miley Cyrus y Katy Perry entre sus figuras. El evento homenajeó a las víctimas del atentado del 22 de mayo

Después del atentado del 22 de mayo por el que Ariana Grande tuvo un triste cierre de show en Inglaterra, la artista se comprometió a homenajear a las víctimas con un nuevo recital a beneficio. El evento se realizó el día de ayer y contó con la presencia de grandes estrellas del mundo de la música, que decidieron colaborar aportando sus voces.

Bajo el título One love Manchester, Grande se subió al escenario durante tres horas en las que desfilaron figuras de primer nivel. Justin Bieber, Miley Cyrus, Robbie Williams, Katy Perry, Liam Gallagher, Pharrell Williams, Black Eyed Peas y Coldplay fueron los nombres más relevantes en una tarde-noche inglesa que fue inaugurada por el poeta Tony Walsh después de la realización de un minuto de silencio en conmemoración a las víctimas.

El recital contó con momentos muy intensos, como la vocalización entre Miley y Pharrell del éxito musical Happy, o la versión de Where is the love? que realizó Black Eyed Peas. “Cuidémonos entre todos”, pidió Cyrus ni bien se subió al escenario, al tiempo que reconoció el trabajo solidario que estaba llevando a cabo Ariana.

De a ratos, el público presente coreaba “Manchester”, en honor a las víctimas que dos semanas atrás habían fallecido. A la jornada no le faltó emoción en ningún momento, y en esa tónica se mantuvo Justin Bieber quien, al subirse a cantar afirmó: “El amor siempre gana. La mejor forma de vencer a los demonios es con Dios”.

Si bien One love Manchester contó con varias presencias de renombre, muchas estrellas musicales que no pudieron estar decidieron participar a través de un video que se proyectó durante el show. Allí, con el mensaje “Estamos con Manchester” como bandera, artistas como Paul McCartney, Demi Lovato, The Chainsmokers y Camila Cabello enviaron un saludo.

Después de tres horas, Ariana se despidió de los presentes cantando Over the rainbow. El recital contó con la presencia de 60.000 espectadores, así como también el seguimiento online de varios fanáticos alrededor del mundo, ya que fue transmitido en vivo y en directo por internet.