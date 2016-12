Las estrellas lloran a la actriz Debbie Reynolds

La mujer ícono de Hollywood no pudo contener su tristeza y falleció solo 24 horas después de sufrir la muerte de su hija, Carrie Fisher

El año 2016 sigue sin dar un respiro: a partidas como las de David Bowie, Muhammad Alí o Prince, se sumó la de la multifacética Debbie Reynolds. Mientras realizaba los preparativos para el funeral de su hija, Carrie Fisher, sufrió un infarto y fue trasladada de urgencia al hospital, donde murió horas más tarde.

Según contó Todd Fisher, su hijo, al portal TMZ, antes de descompensarse, totalmente entristecida, Reynolds le dijo: “La extraño tanto, me gustaría estar con ella”. En una de las más duras semanas que le tocó vivir a su familia, el heredero expresó: “Debbie ahora está con Carrie y todos tenemos el corazón partido”.

Por eso, los artistas que de alguna manera se sintieron influenciados por ella manifestaron su apoyo en las redes sociales, donde la homenajearon y despidieron. Ariana Grande, Bette Midler y Seth MacFarlane fueron algunos de los que se acordaron de ella. Miley Cyrus tuiteó: “Wow, esta triste noticia me hace querer abrazar a mi mamá y no soltarla nunca”.

Por su parte, la conductora Ellen DeGeneres escribió: “No puedo imaginar por lo que está pasando su familia. Les envío todo mi amor”.

La actriz había nacido en 1932 en El Paso (Texas, EE. UU.) y tuvo sus años dorados durante los 50 y 60 cuando, por ejemplo, protagonizó Singing in the rain (1952) y How the west was won (1962). Tuvo algunas participaciones especiales como en Fear and loathing in Las Vegas (1998). Uno de sus últimos papeles había sido el de Bobbi Adler en la serie Will and Grace.

Juntan fondos para que Betty White sobreviva al fin de año

Cansado de llorar a las estrellas que se fueron durante 2016, un griego decidió comenzar una campaña de financiamiento colectivo para velar por la salud de la actriz. Parece una broma, pero en solo un día Demetrios Hrysikos ya recaudó casi el 75% de los 10.000 dólares que se propuso.

“Si ella está de acuerdo, volaré a donde sea que esté y la mantendré a salvo hasta el 1 de enero de 2017”, describe en el sitio GoFundMe, intentando convencer al mundo de que lo apoye. La actriz de The golden girls (1985-1992) cumplirá 95 años el próximo 17 de enero y por el momento se desconoce su opinión sobre la idea del griego.

Por su parte, Hrysikos aseguró que, en caso de que la reconocida artista no quiera su compañía, donará todo lo recaudado a un pequeño teatro de la localidad de Spartanburg (Carolina del Sur, EE. UU.). “El apoyo a esta causa me dejó sin palabras”, escribió el hombre en la última actualización de su posteo.

Charlie Sheen quiere que 2016 se lleve a Donald Trump

Con la reciente ola de fallecimientos que trajo el fin de año, varios empezaron a especular quién sería la siguiente víctima. Sin vueltas, el actor fue totalmente claro y pidió que sea el presidente de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, Sheen publicó una oración para Dios: “¡Que Trump sea el próximo, por favor!”. Por supuesto, no la sacó barata y la polémica se instaló en la red social.

Los más medidos criticaron la manera en la que tomó las muertes de Debbie Reynolds y Carrie Fisher. Sin embargo, algunos periodistas de Fox News lo tildaron de retorcido y hasta se preguntaron si no era una amenaza que debía ser investigada por los servicios secretos.

Por otro lado, varios usuarios recriminaron esta actitud y hasta se metieron con su salud, recordando que, a fines de 2015, Sheen admitió ser HIV positivo.