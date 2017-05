Las ficciones que se vienen

Las cadenas más importantes de Estados Unidos anunciaron sus próximas apuestas, que se estrenarán próximamente. Star Trek: discovery, The gifted e Inhumans, las más esperadas

Es temporada de atraer anunciantes para las principales cadenas televisivas estadounidenses, por eso se llevaron a cabo los Upfronts, eventos en los que presentan las nuevas producciones para el primetime, la hora con mayor audiencia, por lo que Fox, CBS y ABC mostraron sus nuevos caballitos de batalla para la segunda mitad de 2017.

CBS es la señal más vista en el país del norte, y sus tres apuestas más resonantes son Star Trek: discovery, cuya acción se sitúa diez años antes del primer Viaje a las estrellas y cuenta las aventuras del USS Discovery y sus tripulantes, con el protagónico de Sonequa Martin-Green (The walking dead). La segunda es SEAL Team, con David Boreanaz (Ángel, Bones) que mostrará a una unidad de élite que lleva a cabo peligrosas misiones. Además, Young Sheldon la muy esperada precuela de The big bang theory, centrada en un Sheldon preadolescente que personifica Iain Armitage (Big little lies) y que tendrá a Jim Parsons como narrador.

Por su parte, Fox pondrá toda la carne al asador con The gifted, la serie situada en el universo Marvel de X-men, dirigida por Bryan Singer, histórico realizador de las diferentes sagas de los mutantes en el cine.

A su vez, la cadena ABC también apuesta al creciente público de Marvel con Inhumans, unos superhéroes genéticamente diseñados por alienígenas para ser mejores que los humanos.