Las Ligas Menores: “Tocar en vivo es hermoso”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, María Zamtlejfer, integrante de la formación musical, habló de su experiencia sobre los escenarios

En 2010, un grupo de jóvenes inquietos comenzó a reunirse para compartir las canciones que creaban en sus hogares. Después de la primera fecha, eligieron identificarse como Las Ligas Menores. Ellos son: Anabella Cartolano (guitarra y voz), Micaela García (batería), Nina Carrara (teclado y coros), Pablo Kemper (guitarra y voz) y María Zamtlejfer (bajo y voz).

En vísperas de su presentación en La Plata, la bajista de la formación musical fue entrevistada por este medio. Al respecto, se expresó sobre el camino recorrido junto con sus compañeros, los proyectos a futuro y su próximo trabajo discográfico.

—¿Qué mirada tienen sobre la escena cultural actual?, ¿qué críticas y halagos harían?

—Afortunadamente, sentimos que es muy prolífica, y no solo a nivel nacional. La tecnología ha ayudado mucho a la difusión de proyectos independientes. Hoy por hoy, cualquier músico puede conseguir herramientas, por más rústicas que sean, para grabar y compartir lo que hace. También es genial que estén apareciendo tantos sellos chicos en un formato que, como Laptra, es más parecido al de una cooperativa que al de una discográfica tradicional, y eso es una consecuencia directa de que las bandas se estén organizando.

La parte mala es que ser independiente, en la enorme mayoría de los casos, sigue siendo sinónimo de marginalidad: casi ninguna radio grande pasa música independiente. Para las bandas chicas sigue siendo muy difícil conseguir lugares para tocar que estén buenos.

—¿Cómo es el vínculo con los colegas dentro del ambiente?

—Con respecto a la relación que tenemos con las otras bandas, al menos desde que nosotros empezamos a tocar, sentimos que no hay tanta competencia como antes o, por lo menos, hay más ánimos de ayudarse entre sí, y nos parece que esa debería ser la esencia de lo independiente.

—¿Cuál es la metodología que tienen a la hora de componer?

—Por lo general el proceso se repite más o menos igual: uno trae una letra con acordes de base al ensayo, y entre todos terminamos de darle forma. Esto hace que, de alguna manera, nos las terminemos apropiando entre todos.

Al tener varias personas que las escriben es interesante ver cómo se van plasmando las diferentes personalidades en cada canción. No sé si podríamos decir que nos gusta escribir. Generalmente son pequeñas catarsis o situaciones que nos dan ganas de plasmar de alguna manera.

—¿Qué se traen entre manos para este 2017?

—En este momento estamos realizando la preproducción de las maquetas para nuestro próximo LP, con la ayuda de Tom Quintans de Bestia Bebé y Lucas Rossetto. En principio, lo estaríamos grabando entre fines de abril y comienzos de mayo. Esperamos poder editarlo en formato físico promediando julio. También estamos planeando algunos viajes, así que todo nos tiene muy muy ansiosos.

—¿Les gusta tocar en vivo?, ¿qué sensaciones tienen al momento de presentar su trabajo ante la gente?

—Tocar en vivo es hermoso, aunque obviamente todas las fechas son distintas. Cuando estamos por tocar en algún lugar grande o para gente que no nos escuchó nunca, todavía nos agarran unos nervios tremendos. Igualmente, es bastante mágico ver que lo que hacés impacta en otra persona.

—¿Por qué eligieron el camino independiente?

—En realidad, no es que haya sido una elección, sino que sencillamente nunca nos planteamos la existencia de otro camino. No conocemos otra cosa, y si bien sabemos que implica mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, la libertad que tenemos de este modo no la cambiaríamos por nada del mundo.

—En la banda son casi todas mujeres, ¿qué mirada tienen sobre la actualidad del ambiente rockero, donde la mayoría son hombres?

—Si bien es cierto que el mundo del rock está tradicionalmente asociado con los hombres, por suerte las reglas han cambiado muchísimo en los últimos años.

La cantidad de bandas nuevas con integrantes femeninos es impresionante. Podríamos nombrar Srita. Trueno Negro, Las ruidas, Tani y muchas otras. Creemos que fundamentalmente esto aporta una nueva mirada, muchísimo más rica y diversa.