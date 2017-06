Las mil y una caras de Fátima Flórez

La artista llegará este sábado a la ciudad con Genias, su nueva producción, que debutó con gran éxito en Villa Carlos Paz. En diálogo con este medio, la imitadora habló sobre sus planes de presentarse en el exterior y su intimidad

El camino hacia el humor de Fátima Flórez comenzó cuando se animó a imitar a sus maestras en la escuela. Luego llegaron los años de formación como bailarina y actriz, y más tarde su paso por ShowMatch, donde afianzó su carrera y se hizo conocida en todo el país.

Desde las divas más importantes de Argentina hasta su imitación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fátima ha encarado diversas interpretaciones que la hacen única. Este sábado, la artista llega a la ciudad (a las 21, en el Coliseo Podestá) con Genias, el show con el que brilló en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. En diálogo con diario Hoy, Flórez habló de sus próximas presentaciones en el exterior, el panorama político que facilita sus imitaciones y su intimidad.

—¿Imitar a un presidente siempre genera revuelo?

—Sí, siempre, por la importancia que tiene ese tipo de personaje. Todos los días tenemos realidades políticas diferentes que generan material suficiente para poder desa­rrollar la interpretación y, por ende, poder hacer humor.

—Cristina presentó Unidad ciudadana, el espacio con el que competirá en las elecciones legislativas, ¿pudiste verla?

—Tuve la oportunidad de ver el acto así que seguramente retome algunos fragmentos de lo observado. Haré humor en base a eso para tener actualizado y aggiornado al personaje.

—¿Te ha sucedido que algún artista se queje por tus imitaciones?

—La verdad es que nunca me pasó, por el contrario, con todas las personas que conozco e imito en la Argentina, que son muchas, mantengo una buena relación, con una excelente onda y siempre se mostraron contentas con las interpretaciones humorísticas realizadas en mis shows.

—Antes de entrar en personaje, ¿cómo es el proceso de maquillaje y vestuario?

—Siempre trato de parecerme lo más posible, desde lo visual, lo estético, el vestuario, el maquillaje, la peluca, el color de voz, la imitación, el argumento y en todos los detalles donde pueda estar inmersa. Estoy en todo.

—Si tuvieras que interpretarte a vos misma ¿qué es lo que no faltaría?

—Soy muy naíf y me gusta mucho el humor. Todo el tiempo estoy bromeando, haciendo chistes de lo que pasa, jugando, porque soy muy chiquilina y con muy buena onda.

—A lo largo de tu carrera, ¿te tocó vivir algún episodio vergonzoso sobre el escenario?

—Me pasó de salir a escena y quedarme absolutamente en blanco. En ese momento te quedás helada, no sabés que hacer e improvisás. Nada que no se solucione con el aprendizaje a través de los años, después llegás a entender que la solución era mucho más fácil de lo que pensabas.

—¿Pensás llevar tus imitaciones al exterior?

—El 12 de agosto estaremos yendo a Miami para llevar el espectáculo. Por supuesto que lo cambiaremos un poquito, para hacer otras cosas.

Si bien hago varias interpretaciones internacionales, agregaremos más personajes.

Tengo muchos nervios, porque este viaje significa un gran desafío. Siempre hicimos giras nacionales, con la actual nos va muy bien y ya fuimos a Uruguay y a Paraguay. Ahora intentaremos conquistar un nuevo mercado y está buenísimo.

“No se graben”

Hace unos años, cuando estaba en el pico de su carrera, Fátima Flórez, al igual que otras famosas, fue víctima de un hackeo en donde se vio expuesta su intimidad. No solo aparecieron imágenes sino que además se viralizó un video sexual de la actriz junto a su esposo. Pese a que pocos desearían ahondar en el tema o revivirlo, Fátima no tuvo pruritos y habló de la exposición de este material.

—Después del video íntimo que se filtró en los medios, ¿cómo siguió la vida en pareja?, ¿Qué le dirías a quienes pasan por lo mismo?

—A nosotros como pareja no nos afectó. Al contrario, en su momento nos fortaleció y pudimos pelear ese momento difícil públicamente. Sucede que uno tiene que poner la cara después. Es complejo, pero siempre se sale adelante.

Creo que nadie puede dar consejos en estos casos, sino una simple sugerencia. Debido a este hecho no grato que consistió en el hackeo y posterior acceso a mi intimidad, recomendaría que no se graben, porque lamentablemente no queda solo en el ámbito privado como creen (como muchos creíamos), sino que estamos expuestos a que un loco entre a tu computadora y acceda a toda tu intimidad, así que hay que preservarse y cuidarse mucho.