Las perlitas y los pormenores de los Martín Fierro 2017

La ceremonia en la que se premió a lo mejor de la televisión estuvo cargada de mucho glamour, pero también de momentos confusos y hasta graciosos

El domingo se llevó a cabo una de las galas más relevantes del mundo del espectáculo argentino y El marginal se quedó con el Martín Fierro de Oro, el premio más importante. La entrega fue lo más visto de la noche y, si bien la transmisión fluyó sin muchas complicaciones, tuvo algunas perlitas para destacar.

Diario Hoy estuvo realizando una cobertura especial y aquí destacamos los momentos más “picantes”: Araceli González llegó cuando la ceremonia transitaba la recta final, luego de realizar la función de Los puentes de Madison, que protagoniza junto a Facundo Arana. Pese a que se prestó a saludar a todo el mundo, las miradas estaban puestas en si se cruzaría con Griselda Siciliani.

Las mujeres, ambas exparejas de Adrián Suar, habían protagonizado una fuerte polémica cuando Siciliani opinó que Fabián Mazzei no trabajaba en Pol-ka porque “no debía servir para ningún proyecto” de la productora. Si bien finalmente no hubo cruce, las actrices se tiraron un “palito” en su diálogo con la prensa: “Yo me puedo cruzar con cualquiera porque soy muy digna”, arrojó la exmodelo. “¡Imaginate, mirá lo que me importa!”, dijo Griselda, señalando su premio Martín Fierro.

También se especuló con el posible encuentro entre Sebastián Ortega, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli, quienes están en disputa luego de que el hijo de “Palito” acusara al conductor de “robarle” a su pareja. Sin embargo, fue Guille quien acabó con las especulaciones, cuando se acercó a la mesa a saludar a su ex y padre de sus hijos.

Por su parte, Andrea Rincón fue un espectáculo en sí misma. La actriz ganó el premio revelación y aprovechó la ocasión para presentar en sociedad a su nuevo amor: “El Mono”, el cantante de Kapanga. Además, cuando subió a recibir su galardón, se emocionó tanto que tuvo un ataque de pánico, por el cual debió ser asistida. “Pensé que había hecho un papelón muy grande. Me superó la emoción”, dijo. “Me agarró un ataque de pánico. En el momento sentí que me iba a desmayar. Sentía que estaba arriba de una montaña rusa. Yo vengo del barro, para mí esto es una emoción muy grande, no lo puedo creer. Para mí es súper importante”, agregó.

Pasadita de copas. Mónica Antonópulos manifestó su bronca por haber perdido el premio a mejor actriz de reparto tomando unos tragos de más. La intérprete, que estaba nominada por su participación en La Leona, explicó que no pudo evitar poner cara de descontento y además se mostró fastidiosa por no haber podido comer nada. Sin embargo, destacó que tomó “de todo lo que había”. ¡Y se notó!

Rial, en desacato

El conductor de Intrusos volvió a hacer de las suyas y al igual que el año pasado, se dispuso a revelar parte de los ganadores de los Martín Fierro antes de la ceremonia. No conforme con esto, ayer descargó toda su bronca. “Tenemos que decir que no nos premiaron. Me llena de orgullo porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”, destacó Rial, en referencia al premio a mejor magazine que quedó a manos de El diario de Mariana.

“Otra vez te adelanté ganadores. Y estuve bastante bueno, porque me aburrió tanto la transmisión que me fui a ver una serie”, acotó con sorna el chimentero, provocando a su colega Luis Ventura, presidente de Aptra.

El descargo de Paula Chaves tras las duras críticas a su vestido

La modelo fue una de las conductoras de la alfombra roja de los Martín Fierro y, aunque lució muy elegante, en las redes sociales la destrozaron por el vestido que eligió para la ocasión. Entre las críticas al traje, muchos señalaron que la hacía ver “gorda” y “cuadrada” y hubo quien trató de ofender a la modelo tildándola de “embarazada”.

Sin embargo, la mujer de Pedro Alfonso no se hizo problema y en las redes sociales escribió: “Lo que importa es sentirse segura y linda... Así se luce...”, contestó. “Ojo con el mensaje que damos, ¡lo importante es sentirse divinas, seguras!”, agregó.