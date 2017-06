Las sagas le rinden a Hollywood

Rápido y furioso y Piratas del Caribe son dos de las franquicias que a nivel mundial arrasan en las taquillas

El mes de mayo no fue muy bueno para el cine estadounidense, que se vio destacado por ser el más flojo fin de semana del Memorial Day en 18 años. Algunos analistas le han dado lugar a la frase “fatiga de la franquicia” una vez más.

Mientras que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 continuó la serie de éxitos confiables de Marvel Studios, otras secuelas como Alien: Covenant y Piratas del Caribe 5 recibieron malas críticas y no cumplieron con las expectativas del público en Estados Unidos. Sin embargo, han mantenido su rentabilidad en las taquillas gracias a lo logrado en el mercado mundial. De hecho, algunas secuelas recientes están obteniendo ahora más del 75% de su volumen total de entradas vendidas fuera del país del norte, en comparación con entre el 60% y 70% para sus anteriores películas.

“Cuantas más películas se hacen en serie, más difícil es evitar que haya una disminución de recaudación. La buena noticia, por ahora, es que los mercados extranjeros están respondiendo y los estudios apuestan por ello”, explicó el crítico y analista Jeff Bock.

La primera película que ejemplifica la tendencia en 2017 es Rápido y furioso 8, que es la sexta cinta en la historia en llegar a los US$ 1.000 millones fuera de Estados Unidos. Con un consumo doméstico de US$ 223 millones, no resultó una decepción para Universal Studios, ya que ese total es solo US$ 15 millones inferior a la sexta película de la saga.

Piratas del Caribe sigue el mismo camino errático en el país del norte, pero en la Argentina, por ejemplo, continúa siendo la película más vista desde su estreno. Inclusive le ganó a La mujer maravilla, la revelación del año, y llegó a superar en todo el mundo los US$ 500 millones. Habrá que ver qué pasa con Transformers 5, pero el mundo, por ahora, les dice sí a las sagas.

El mes de Harry Potter

El 26 de junio, el mago más famoso del mundo cumplirá 20 años desde la publicación de La piedra filosofal, el primer libro de la exitosa historia de J. K. Rowling. Para festejarlo, habrá reediciones especiales de los best sellers y maratones, en varios canales, de las ocho películas que llevaron a la pantalla grande Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron).