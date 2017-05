Entrevista exclusiva

Limbo Junior, la gran promesa del rock platense

Esta semana editaron su último disco, El hijo pródigo, álbum que puede hacerlos transitar el camino que llevó al éxito a bandas como Él Mató y Tototomás

Platenses por adopción, estudiantes de cine y periodismo, Juan Artero (guitarra y voz), Axel Inda (batería) y los hermanos Salvador y Juan Barcellandi (bajo y guitarra, respectivamente) llegaron a la ciudad a principios de esta década y al año estaban juntos en Limbo Junior, este proyecto musical que ya los tuvo tocando en escenarios importantes como el de Niceto, abriendo para Él Mató a un Policía Motorizado, la banda independiente más importante de esta ciudad. Los Limbo acaban de editar un gran disco llamado El hijo pródigo, y lo van a presentar mañana en 17 y 71, a partir de las 21, junto a Teo Caminos. Antes, su cantante y el baterista pasaron por la redacción de diario Hoy y hablaron de su aventura musical, que los tiene como una de las máximas promesas locales.

—¿Cómo nació su último disco, El hijo pródigo?

Juan Artero:—Son canciones que venimos ensayando desde hace poco más de un año. Las veníamos preparando. Y el nombre El hijo pródigo lo eligió Juan Barcellandi, el guitarrista, ni bien terminamos el disco anterior, Club secreto. Así que tuvimos el nombre y después fuimos trabajando la idea.

—Sus canciones son muy visuales, ¿cómo nacen las letras?

JA:—Vienen de charlas que tenemos nosotros. No tienen que ver en particular conmigo, sino con el tiempo que estamos viviendo, con imaginarse algo. No sé si es algo adrede, pero puede ser algo figurativo. El hijo pródigo es una parábola, pero las canciones, desde las imágenes, podrían pensarse como alegorías. Y es una figura que nos queda bien. No es que estén diciendo otra cosa, sino que hay algo más allá de lo que se dice.

Axel Inda:—Las letras vienen primero y la canción mucho después. Lo que tiene Artero con las ideas que trae es que son muy cercanas a nosotros. Creo que esa es la labor que él se pone al hombro. No traer cosas del cielo sino cosas cercanas, eso se nos da bien. Somos muy referenciales. Dos de nosotros estudiamos cine, él estudia periodismo. Nuestras charlas tienen mucho que ver con eso. Pensaba en la letra del tema Frente de jóvenes, que dice “un frente de jóvenes caminando en dirección contraria a mí”, eso es muy visual y tremendo. Eso es obra de Artero.

—¿Es complicado encontrar la síntesis en las palabras?

JA:—Es difícil. Hay muchas canciones sobre, todo en este disco, a las que les recortamos algunas cosas. Algunas letras eran más largas, pero cuando las trabajábamos fuimos podando lo que no encajaba. Hay canciones que tenían otros acordes y otras melodías, pero después del trabajo de poda quedaron así. Fuimos llegando a lugares nuevos.

—No son de La Plata, pero ¿sienten que la ciudad le brindó algo a Limbo Junior?

AI:—Sí. Son muchas cosas. Apenas llegué a la ciudad, al año ya estaba tocando en esta banda. Vas aprendiendo todo y son cosas que pasan acá, es inevitable. Hoy Limbo Junior está asentada, pero tuvo como secreto ese puntapié, y ahora estamos dando pasos firmes.

JA:—Hay mucha gente haciendo cosas, y muchos son amigos. Hay bandas con las que tenemos buena onda, y no solo hacen música: hacen cine, escriben, fotografían, diseñan. Hay algo que se va mezclando, por más que no sea una escena. Está bueno que se pueda aprender de los demás.

—¿Por qué no tocan tanto?

AI:—No tocamos tanto como quisiéramos.

JA:—El año pasado nos propusimos ensayar más para grabar, y se nos extendió un poco en el tiempo, pero ahora vamos a volver a tocar bastante. Mañana nos presentamos en 17 y 71. Preparamos fanzines y proyecciones, va a estar bueno. En junio tocamos de nuevo en La Plata. Y también, estamos preparándonos para ir a Chile a presentar el disco.