Entrevista Exclusiva

“Llama la atención la presencia femenina dentro del tango”





Pese a que le cuesta reconocerlo,Dolores Solá es una de las voces más relevantes del tango de nuestros tiempos. Alejada de su faceta solista y en un impasse con la exitosa banda La Chicana, la artista trae a La Plata Bruto Corazón, un show que realiza junto con Lidia Borda -otra gran referente del género-, en donde repasan clásicos de la canción popular, tango y folclore.

En una charla íntima con diario Hoy, Dolores adelanta detalles de la presentación que ambas tangueras realizarán esta noche a partir de las 21.30 en el Teatro de Cámara de City Bell (diagonal Urquiza entre 462 y 464).

— Son las dos voces femeninas del tango más importantes en este momento, ¿cómo ves la actualidad de la mujer en el género?

— Creo que somos partes de un grupo en el que hay grandes cantantes, no es falsa modestia de ninguna manera. La actualidad de la mujer en el tango es muy buena. No sé por qué han surgido tantas cantantes, también en el folclore. Creo que es un momento de explosión de la actividad. Llama mucho la atención la presencia femenina dentro de un género que la gente tiene como machista, y yo no tanto en ese sentido. Creo que somos muy protagonistas del tango en las letras, en la poética. La madre, la mala, la novia. Siempre lo fuimos, y además han habido grandes cantantes de tango, importantísimas, muchísimas en el pasado

— En el mes de la mujer, y luego del 8M, ¿qué reflexión hacés sobre esta lucha?

— Creo que estamos en un momento de revolución total, en el que la fuerza motora somos nosotras. Sin embargo, no creo que sea una cuestión de mujeres en contra de hombres, ni viceversa. Creo que como parte de una sociedad, y de un paradigma que ha caducado, todos somos un poco víctimas, a pesar de que el femicidio está a la orden del día.

Estos cambios producen una frustración en muchos hombres y la sociedad tampoco los ayuda a ellos. Además, el orden social y económico del mundo que nos ha tocado vivir es una cag... y muy difícil de sobrellevar para todos. Quizás las mujeres estemos más acostumbradas a pelear y tengamos algo que ganar, en cambio los hombres son los que pierden privilegios o poderes, y eso nunca es fácil. Hay que ocuparse también de ellos y del lugar que esta sociedad les da, porque es un conflicto que nos incluye a todos.

— ¿Con qué show se encontrará el público que vaya a ver Bruto Corazón?

— Se va a encontrar con un show bastante intimista, que habla sobre todo del amor. De canciones en varios idiomas, más español obvio, pero también inglés, italiano y francés, con los temas más fiesteros y alegres que cantamos juntas. Con muchos temas que, según la edad, van a traerle recuerdos a la gente, porque hacemos homenaje a canciones de los 70 italianas, por otro lado cantamos a Silvio Rodríguez, a Serrat, que forman parte de la vida de todos aquellos que tenemos más de 30.

— ¿Hay algunos artistas o bandas de La Plata que te guste?

— Me encanta Estelares, me gusta muchísimo. Mi banda preferida del rock. El querido Jorge Alorsa (Jorge Marcelo Pandelucos, La Guardia Hereje, murió en 2009), nos quedamos cortos en la admiración por el poco tiempo que nos dio, supimos admirarlo y quererlo. También el Indio y los Redondos.