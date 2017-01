Loan y Charlotte, oficialmente separados

La modelo y el cantante forman parte sin duda alguna del culebrón de la temporada. Con una excelente cocción que se fue llevando a cabo en ShowMatch, terminaron juntos de vacaciones en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, entre denuncias por agresiones que involucraron a la familia Caniggia para poner a Loan en su lugar, y las conversaciones de WhatsApp con acusaciones por engaño, el vínculo amoroso se fragmentó en apenas cuatro meses.

“Está todo bien con Loan, pero teníamos muchas peleas. Como que todo este quilombo ya no me conviene, ni me gusta”, confesó la hija de Claudio Paul, quien aseguró que lo que más le molestó fue que se conocieran las grabaciones de sus chats.

Además, al final de la entrevista en la que contó los detalles acusó a Loan de ser “un poquito cholulo”.