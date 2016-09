Loco por vos: una sitcom con acento argentino

Es la versión local de la serie Mad about you, producida y transmitida por Telefe. El estreno está previsto para esta noche, a las 21.15. Sus protagonistas son Juan Minujín y Julieta Zylberberg, talentos que pisan fuerte

Algunos recordarán la serie norteamericana de los 90, Mad about you, emitida entre 1992 y 1999 por NBC. La historia daba cuenta de la relación de una joven pareja, interpretada por Paul Reiser y Helen Hunt, en un departamento en Nueva York. Gran parte de los episodios giraba alrededor del amoroso y paciente marido que lidiaba con las manías y obsesiones de su mujer. Esta sitcom ganó trece premios Emmy y, hasta ahora, solo había sido reversionada en China.

Es una apuesta riesgosa para un canal de aire, pero Telefe y Sony se asociaron y la realidad es que poseen un extenso recorrido en estas producciones, tales como La niñera, Hechizada y Casados con hijos. La adaptación argentina es encabezada por Juan Minujín y Julieta Zylberberg, quienes están acompañados por un elenco bien entrenado en el género de la comedia como Gino Renni, Adriana Aizemberg, Fernán Mirás, Agustina Lecouna, Gonzalo Suárez y Pichu Straneo, entre otros.

En una charla con diario Hoy, el director, los protagonistas y los actores secundarios describieron a sus personajes, adelantaron cómo será la trama de la adaptación y se expresaron sobre el vínculo cálido y familiar que lograron en el equipo de trabajo.

Una comedia de a dos

Loco por vos es una comedia romántica dotada de guiños cómplices hacia quienes alguna vez ensayaron una convivencia en una gran ciudad, con sus respectivos oficios, manías y familias. Todo comienza durante un festejo de Navidad: Pablo (Juan Minujín) y Nati (Julieta Zylberberg) coincidieron en una fiesta y se enamoraron a primera vista. Dos meses después del primer flechazo, decidieron convivir bajo un mismo techo y al año pasaron por el Registro Civil.

Tiempo después, algunas cuestiones de la convivencia generan roces y asperezas como celos, competencia por los salarios que ingresan a la casa, expectativas insatisfechas y costumbres que no son consensuadas. El departamento en Manhattan que habitaban el cineasta y la relacionista pública, profesiones de la pareja principal, ahora aparece ubicado en Belgrano, barrio de Buenos Aires.

En una entrevista exclusiva, Minujín y Zylberberg se explayaron sobre el desafío de hacer un programa que dejó una importante huella en el imaginario televisivo.

—¿Cómo fue la experiencia de los primeros ensayos que tuvieron juntos?

JM:—Cuando empezamos todo fluyó y no hubo que armar ni hablar nada. Los libros están muy bien, nos ayudaron a sentirnos identificados con las situaciones. Nos gustó mucho grabar para este programa. Vi todos los capítulos que hicimos hasta ahora y me encanta Loco por vos. Estamos contentos y ansiosos.

JZ:—Fue importante que nos conociéramos y que transcurriera un tiempo para ver qué vínculo laboral construíamos. El buen clima de trabajo se generó enseguida. Somos como una familia, compartimos 12 horas de grabación por día y nos reímos muchísimo.

—Grabaron la primera temporada en seis meses, ¿qué mirada tienen de un arduo trabajo como este?

JM:—Estábamos todo el tiempo trabajando los dos y no había ningún bache. Seguimos el guión a rajatabla, a diferencia de un programa diario, en el que podés ir improvisando.

JZ:—Fuimos respetuosos del texto. Cualquier agregado lo pactábamos antes con los guionistas. Además las improvisaciones en estas adaptaciones no son tan simples porque tenemos que limitarnos a las idas y vueltas, como también a los aplausos, todo tiene un tiempo diferente.

—¿Qué hicieron para interpretar a esta dupla sin caer en lugares comunes o en una copia de la versión norteamericana?

JZ:—Los autores la adaptaron muy bien y nosotros hicimos un aporte para armar un vínculo especial. En mi caso, no vi la serie original y no creo que vaya a hacerlo. Es importante que las actuaciones sean atractivas.

JM:—La premisa era lograr interpretaciones originales, sin seguir la lógica norteamericana. Trabajamos durante un mes con un ejecutivo de Sony para entender el tema de los tiempos en una sitcom, pero después dimos rienda suelta a nuestras creaciones.

—-¿Cómo describen a sus personajes?

JM:—Muy neuróticos. Se aman pero chocan constantemente por los conflictos cotidianos. Tienen la efervescencia de los primeros tiempos y la voluntad de hacer todo lo posible para llevar la relación adelante.

JZ:—Es una pareja que está en la búsqueda de su equilibrio. En cada capítulo van conociéndose más y aceptando nuevos retos. Ella es exitosa en su profesión, mientras que él tiene vaivenes a nivel laboral y eso repercute en la relación. Tienen una visión optimista del amor, comparten amigos y salidas.

—-¿De qué manera abordan el tema de la rutina en la pareja?

JM:—En general, de una forma alegre; el día a día es lo que alimentará la relación de esta pareja. No suelen caer en lugares negativos, porque en toda relación la rutina está presente y hay que saber transitarla.

JZ:—Ellos buscan crecer con la convivencia. Por ejemplo, consideran que discutir por la tapa del inodoro es un paso hacia adelante, ya que entienden que los roces los ayuda a crecer como pareja.

—La comedia es un género difícil, ¿sintieron alguna presión al respecto?

JZ:—No, para nada. Somos una actriz y un actor que cuentan una historia con gracia, pero sin ser humoristas. Tampoco me interesa serlo. Hago humor, drama y comedia, pero nada más que eso.

JM:—Pienso igual que Julieta: cada personaje tiene su singularidad, una especie de comicidad a mostrar. Pero no hacemos humor, eso está claro.

Casados, con amigos y el circo familiar

El matrimonio está acompañado por el séquito de familiares y amigos que cada uno tiene en su vida. La primera figura entrometida es Vero, la hermana mayor de Nati. Es interpretada por Agustina Lecouna, que se refirió a su personaje como “una soltera empedernida y ciclotímica. Además se instala en el departamento de su hermana y cuñado, no se ubica, les come todo, lava la ropa ahí, hace zapping. Es la oveja negra de la familia, emocionalmente inestable”.

Otro personaje simpático es Tincho, el mejor amigo de Pablo. Este rol es encarnado por Fernán Mirás, quien describió a este soltero eterno “que no quiere casarse, es impune, bolichero y no se enamora de nadie”.

En esta apuesta fuerte no podía faltar un ícono de la televisión como lo es Gino Renni, quien hará del papá de Pablo, un judío ortodoxo. El actor declaró: “Un amigo me enseñó algunas palabras en ídish porque no tenía ni idea”.

Pichu Straneo será Alcides, “un paraguayo aporteñado, que trabaja como portero del edificio donde viven Nati y Pablo. Suele estar enloquecido por los conflictos del matrimonio, sus amigos y familiares”.

La primera vez

La realización de la sitcom llevó seis meses de rodaje, con extensas jornadas de grabación, que iban de lunes a viernes, durante diez horas. Carlos “Negro” Luna fue el encargado de la dirección y puesta en escena. Tiene en su haber éxitos como Resistiré, Montecristo, Aliados, Amor en custodia, La Leona y El elegido.

Sobre la convocatoria para ser parte de Loco por vos, Luna afirmó: “Es la primera vez que soy parte de un proyecto adaptado. Estuve junto a la gente de Sony analizando el producto, entendiendo la lógica, los tiempos, los guiones. Una sitcom tiene una mirada diferente a los programas habituales, me encanta aprender y crear en equipo. ¡Aguante la ficción nacional!”.

A la labor del director en Loco por vos se anexan la presencia de reidores y el trabajo de una apuntadora para que los guiones sean respetados en tiempo y forma.