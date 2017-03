Lollapalooza: horarios confirmados

En una nueva edición del festival, grandes figuras de la música visitarán nuestro país. Metallica, The Strokes, The Weeknd y The XX son algunas de las bandas que se presentarán en el gran escenario ubicado en el Hipódromo de San Isidro.

Recientemente se dieron a conocer los días y horarios en los que estarán las principales bandas del evento, que tendrá lugar el 31 de marzo y el 1ro de abril.

El primer día, en el escenario principal tocarán: Deny, 13.30 hs; León Gieco, 15:30hs; Cage the Elephant, 17:30hs; Rancid, 19:30hs y Metallica, 21:45hs. El segundo día, por su parte, se presentarán: Bandalos Chinos, 13:15 hs; Tegan and Sara, 15:00 hs; Jimmy Eat World, 17:00 hs, TDCC 19:15 hs, y The Strokes, 22:00hs.

Como representantes locales, estarán Lisandro Aristimuño, Poncho, Turf, Palo Pandolfo, Bestia Bebé, El Plan de la Mariposa, Bandalos Chinos, Huevo, Sara Hebe y Un Planeta.