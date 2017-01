Los actores eligieron a sus mejores colegas





Los artistas de Hollywood celebraron su noche en los SAG Awards y premiaron las actuaciones más destacadas

El sindicato de actores de Hollywood hizo su vigésima tercera entrega de premios SAG, en la que eligieron a los mejores de sus colegas de acuerdo a los papeles que realizaron durante el año pasado.

La primera en llevarse su galardón fue la multipremiada Julia Louis-Dreyfus, quien resultó la mejor actriz de comedia en TV por su rol en Veep. El ganador entre los hombres fue William H. Macy por Shameless, y en el rubro elenco de comedia, se alzó la serie de Netflix Orange is the new black. Bryan Cranston se llevó el premio en la terna actor en miniserie por All the way, y Sarah Paulson, por American crime story, fue la mejor intérprete femenina en la misma categoría.

Entre las series dramáticas, los elegidos fueron John Lithgow y Claire Foy por The crown. Stranger things, el furor del año pasado, ganó como mejor reparto y el grupo liderado por esos geniales niños se robó todos los aplausos.

También hubo tiempo para el merecido reconocimiento a la trayectoria de la gran actriz y comediante Lily Tomlin, quien supo recibir muchas nominaciones a lo largo de su carrera, pero ningún premio.

Con respecto al cine y teniendo en cuenta los premios de la Academia, que se entregarán el 26 de febrero, dos artistas afroamericanos siguen sumando méritos. Mahershala Ali, por Moonlight, y Viola Davis, por Fences, fueron los mejores actor y actriz de reparto, respectivamente.

Por su parte, entre los roles protagónicos, Emma Stone se posiciona como la favorita al seguir cosechando galardones por su labor en La La Land. A su vez, Denzel Washington fue el mejor por su trabajo en Fences, película que también dirigió, y así, entre los hombres, ya no está tan claro quién podría llevarse el Óscar. Finalmente, el último premio se lo llevó Talentos ocultos por mejor reparto.

Todos contra la nueva política migratoria

Desde la apertura de los SAG, a cargo de Ashton Kutcher, la ceremonia estuvo plagada de discursos integradores y antiracistas, que demuestran que Donald Trump está uniendo en su contra a parte del pueblo estadounidense, en este caso, los que pertenecen a la industria del cine.

Cada uno de los que subieron a recibir su premio vertió frases en contra de la política migratoria y la más repetida fue: “Él no nos dividirá”, en referencia al presidente, quien se está convirtiendo en el enemigo público número uno de la industria audiovisual, no solo en Estados Unidos.

Está nominado a los Óscar pero no asistirá por culpa de Trump

El director iraní Asghar Farhadi decidió no participar, a raíz de un decreto que, para él, busca “humillar a los musulmanes”.

El presidente Donald Trump firmó una orden para prohibir el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes oriundos de siete naciones con mayoría islámica, causando malestar a nivel mundial. Entre esos países se encuentra Irán, de donde es oriundo el ganador del Óscar en 2012 por su película A separation (Una separación), Asghar Farhadi, que compite una vez más gracias a su nuevo trabajo, The salesman (El hombre de negocios).

Ahora, a pesar de que el decreto de Trump fue frenado por un juez federal neoyorquino y Farhadi podría viajar, el cineasta emitió un comunicado confirmando su ausencia. Inicialmente, su intención era participar del evento y, por supuesto, hacer algunas declaraciones referidas a la situación actual de los inmigrantes, pero afirmó que de ningún modo intentaría boicotear la ceremonia.

“Parece que la posibilidad de mi presencia está siendo acompañada por condiciones que de ninguna manera puedo aceptar, aun si se hacen excepciones para mi viaje”, sostuvo Asghar. Además, aclaró que la situación también incumbe a los mandatarios de su país.

“Por años, de ambos lados del océano, grupos políticos trataron de presentar a su gente imágenes temibles e irreales de varias naciones y culturas, con la idea de transformar las diferencias en desacuerdos, rivalidades y miedos”, afirmó el director.

El decreto original firmado por Donald Trump prohibía el ingreso al país a los inmigrantes de Siria, Irán, Irak, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, incluso con sus papeles al día.