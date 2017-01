Los amores de Laurita Fernández, entre dos Fedes

La joven se vio desbordada por las declaraciones de Bal, en las que confesó su amor hacia ella, y por las insinuaciones de engaño a Hoppe

Este verano, la vida de Laurita Fernández se debate entre lo que le producen a su corazón las cuestiones que se hacen públicas entre dos Federicos: Hoppe, su exnovio, de quien se separó en medio de rumores de infidelidad, y el sindicado como el tercero en cuestión, Fede Bal.

A raíz de que el hijo de Carmen y Santiago confesó que le “pasan cosas con Laura, y es evidente”, se esperaba la respuesta de la talentosa bailarina, que no tardó en llegar. “Lo de Fede (Bal) me sorprendió. Yo no acostumbro a abrirme o a explayar mis sentimientos en un programa, pero entiendo que él lo haga... Me pareció muy valiente lo que dijo, lo que hizo, con una sensibilidad muy linda y cálida. Me llegó. Expresarse de esa manera me parece muy valiente, aunque no es algo que me sorprenda tanto porque él siempre me demuestra su cariño”, reflexionó Fernández, quien reveló haber mantenido una charla en el ámbito privado con su compañero de pista.

Sobre sus sentimientos hacia el muchacho, contó que Bal “es alguien tan especial que no sería un pibe que toco y me voy. A Fede voy a seguir eligiendo verlo. Lo quiero mucho y es alguien realmente importante para mí”.

Pero luego de que Nazarena Vélez insinuara en una nota que su hija fue engañada por la pareja de baile, Laurita rompió en llanto y entre lágrimas expresó: “Me quedé mal. Entiendo que sería un culebrón hermoso para una novela, pero es mi vida. Me molesta que digan que el tiempo dio la razón y sucedieron un montón de cosas más profundas entre Hoppe y yo. No me gusta que se afirme que nos separamos por Fede Bal. Hubo un montón de cosas”.