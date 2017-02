“Los Bañeros fue una cosa muy pero muy fuerte”





A 30 años del estreno, Emilio Disi y Gino Renni hablaron con diario Hoy sobre una de las películas de culto del cine nacional

Los tiempos han cambiado, y a esta altura cuesta encontrar una ficción con una receta similar al humor que se vivía en los 80, con películas como las protagonizadas por la Brigada Z. De eso están convencidos ambos actores y, de hecho, Gino Renni dijo con contundencia que, a pesar de que mira y le gusta el nuevo cine argentino, “le está faltando comedia”. En tanto, Emilio Disi es un poco más específico y hace foco en las producciones infantiles, que para él desaparecieron: “Se hace algo muy de vez en cuando, pero nunca va a estar a la altura de Los bañeros más locos del mundo”, afirmó el actor.

El elenco que reunió Carlos Galettini fue clave para alejar su nombre de las producciones propagandísticas a las que se lo vinculó durante la última dictadura, gracias a Emilio Disi, que también ofició de guionista, Gino Renni, Berugo Carámbula y Alberto Fernández de Rosa, a quienes luego se sumó Guillermo Francella.

La película aumentó su recepción con el paso de los años, y las dos historias que transcurren en la playa se encuentran disponibles en la plataforma de YouTube. De hecho, la primera fue subida en 2014 y ya superó el millón de reproducciones.

—Pasaron treinta años del estreno...

ED:—Me paran todavía por la calle y me hacen escuchar ringtones con la música o con el grito de las lechonas, me asombra. También me cuentan que le hicieron ver la película a sus hijos. Me da la sensación de que fue ayer, porque tiene una vigencia enorme en la memoria de los argentinos.

GR:—Nosotros empezamos con Brigada Explosiva; si nos iba bien, hacíamos la segunda, que fue Contra los ninjas, y como también anduvo llegaron Los bañeros.

—¿Por qué le fue tan bien a la película?

GR:—Nos divertíamos mucho, nunca soñamos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Hoy por hoy no podemos creer lo que sucedió.

ED:—No me entra en la cabeza que se acuerden de los diálogos. Éramos un grupo de jóvenes con otro tipo de planteo, más fresco que lo que venían haciendo Olmedo y Porcel o

Calabró y Altavista. Se laburaba en el libro en conjunto, todo el mundo aportaba cosas, chistes, gags; me parece que el secreto estuvo ahí. Siempre nos ganaban en la taquilla, pero, ¿sabés por qué funcionó en Los Bañeros? La prensa había empezado a apoyar que se hiciera una película más atrevida en la playa y, en un reportaje, Jorge Porcel salió a decir: “¿A quién le ganaron estos pendejos?”. Nos dio tal ataque de indignación que empezamos a ir a todos lados a hablar de la película y les terminamos ganando.

—¿Ven alguna ficción que siga los pasos de la película?

ED:—No. Brigada Cola intentó ser la saga pero no cumplió con las expectativas, Los bañeros fue una cosa muy pero muy fuerte.

GR:—Hay cosas que tienen que ir cambiando, la gente nos reconoce y estamos agradecidos, pero tampoco te podés quedar ochenta años repitiendo lo que hiciste hace treinta. Veo cine argentino y es muy bueno, me encanta lo que hace Ricardo Darín, pero al cine le está faltando comedia. Tampoco en televisión hay algo parecido; es una gran espera para los que hemos hecho mucho y fundamentamos nuestra carrera en la comicidad. Por ejemplo, Pichu (Fernando Straneo) es un fenómeno, pero no hay un programa para que se luzca.