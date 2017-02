Los culebrones de la semana: noticias que traerán cola







Internet pone a la televisión en jaque

A partir los rumores sobre la posibilidad de que una de las novelas centrales de Canal 13, Quiero vivir a tu lado, esté caminando por la cuerda floja y del crecimiento del consumo ondemand, parece que la televisión tuviera los días contados. Los bajos niveles de rating y comportamientos erráticos en la audiencia que complican los planes de las productoras son ingredientes que no ayudan en la ecuación.

Por supuesto, los dueños de las decisiones en los canales de aire no son santos y también tienen mucha responsabilidad en la situación actual. La cantidad de productos importados, como Caso cerrado o las diferentes telenovelas turcas y brasileras que llegaron a la pantalla en los últimos años vuelven más impacientes a los directivos.

En Quiero vivir a tu lado lo saben muy bien, y el rating por debajo de las dos cifras del pasado miércoles pudo ser el principio del fin.

Benjamín Vicuña: “Hazte la fama…”

El actor chileno está totalmente indignado por la aparición de unos polémicos chats subidos de tono con la exparticipante

de Gran Hermano, Romina Malaspina. Por eso, Vicuña le escribió enfurecido a Ángel de Brito, el principal responsable de ventilar esa supuesta conversación.“Es absolutamente falsa, nunca existió”, afirmó.

La cosa se pone muy seria, ya que en ese cruce, aparentemente real, hubo hasta un llamado telefónico que duró 17 minutos. “Él espera una desmentida de la persona en cuestión (Malaspina), si no, comunicará la situación a su abogado por suplantación de identidad”, leyó De Brito.

Una obsesión sin fronteras

Nuevamente esta semana la actriz Jimena Barón volvió a dar indicios de su obsesión cada vez más grande por uno de los cantantes colombianos del momento, Maluma. La actriz respondió a una publicación que el músico realizó en Instagram y le dejó bien en claro cuáles son sus intenciones. “Magia”, escribió él, a lo que la ex de Daniel Osvaldo respondió con mucha audacia: “Magia sería conseguir tu número de WhatsApp”. ¿Se dignará a responderle alguna vez el artista?

Loan, otra vez acusado por golpeador

Hace apenas tres días, Charlotte publicó unas fotos muy románticas de una cama invadida por pétalos de rosas y globos con forma de corazón que su novio le había regalado para pasar San Valentín, junto con dos botellas de champagne y un oso de peluche. Sin embargo, todo indicaría que la rubia está cada vez menos convencida de seguir con Loan.

En el día de ayer se conocieron chats entre Charlotte y el estilista Kenny Palacios, donde Caniggia le contó que el cantante le había pegado y le pedía a su amigo que no lo divulgara. “No podés permitir eso”, le escribió Palacios, a lo que la rubia le confesó: “Está loco, no voy a permitir más maltrato.Antes nunca me había pegado pero el otro día me agarró de los pelos, me empujó y me dijo p...”.

¿Grecia Colmenares, nuevamente al Bailando?

Si bien no hay nada confirmado, la actriz aseguró que se pondría nuevamente a prueba en la pista de baile. “Volvería, de cabeza, al Bailando”, aseguró Grecia quien se sintió muy a gusto con el cariño del público y el trato de la producción de Marcelo Tinelli.

“Lo disfruté mucho, la gente me hizo sentir muy bien, me trataron como una reina”, indicó la actriz tras su paso por el certamen en 2012.

Virginia Gallardo niega ser la protagonista de un nuevo video viral

La rubia protagonista de la obra Sálvese quien pueda en Carlos Paz fue noticia cuando ayer comenzó a difundirse un video con escenas hot que rápidamente se hizo viral.

En las imágenes se puede ver, en teoría, a la escultural rubia cambiándose de ropa entre las escenas de la obra y se la puede apreciar desnuda por completo. Pese a esto allegados a Gallardo aseguraron que no sería ella la mujer que aparece en este clip.

Incluso, tras la confusión, se conoció que la obra en cuestión es de Paraguay y se llama Rekutu ha Jekutul, y la mujer que aparece cambiándose en la filmación casera sería la vedette Jennifer Ruiz Díaz, quien lo aclaró desde su cuenta de Twitter: “Es mi video, en la obra aquí de Paraguay, como pueden confundir tanto, así”.