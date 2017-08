“Los grandes papeles femeninos están en la TV”

Así lo aseguró la actriz Nicole Kidman, nominada a un Emmy por su rolen la exitosa serie que el canal HBO produjo este año, Big little lies

Si alguien puede hablar con autoridad sobre roles femeninos en cine y televisión es Nicole Kidman, quien en 2002 ganó un Óscar a mejor actriz por su papel en Las horas y este año tiene todas las chances de ser galardonada en los Emmy gracias a su excelente interpretación en la miniserie dramática de HBO Big little lies. Por eso, cuando ella asegura que el mejor trabajo para las mujeres, hoy en día, está en la televisión, hay que tomarla en serio.

Según Kidman, a pesar de que en el cine también hay buenas oportunidades para el género femenino, es en las series en donde ellas pueden desarrollar mejor sus personajes y mostrar más capas de esas personalidades ficticias. “Creo que la televisión es un lugar en el que hay dinero y directores de calibre, que están dispuestos a trabajar en ese medio, a escribir y a explorar sus historias”, afirmó en una entrevista con un medio australiano.

Además de la ficción en HBO, Kidman forma parte del elenco de Top of the lake: China girl, donde comparte sus días de rodaje con Elisabeth Moss, quien saltó a la fama gracias a su gran papel en Mad men y también está nominada en otra categoría de los Emmy de este año por su reciente protagónico en The handmaid’s tale.