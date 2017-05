Los guardianes siguen firmes en la cima

La película de Marvel/Disney sigue su paso triunfal por los cines del mundo ya que en su segunda semana en cartel siguió cosechando imponentes números.

En primer lugar, en Estados Unidos está arañando los 200 millones de dólares y, por el ritmo que viene trayendo en las salas

norteamericanas, está a punto de desplazar a Rápidos y furiosos 8, que tiene US$ 211 millones y a Logan con US$ 225 millones. A la ficción de superhéroes galácticos aún le falta un buen trecho para llegar a lo logrado por La bella y la bestia que suma US$ 490 millones en la taquilla norteamericana.

En el mundo, la segunda parte de la trilogía dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper y Dave Bautista tampoco detiene su marcha triunfal, Guardianes de la galaxia 2 superó los US$ 523 millones, y apunta a lograr lo que su predecesora estrenada en el año 2014 no consiguió por poco: llegar al billón de dólares (tal como los norteamericanos denominan a los mil millones), y así convertirse en la trigésimo primera película en unirse al selecto club.