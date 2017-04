Los guionistas empiezan a votar para ir al paro

Entre hoy y mañana, los guionistas afiliados a la Writers Guild of America (WGA) deberán votar de manera virtual si le brindan o no el poder a sus líderes sindicales para realizar un paro. “Si votan por el no, esencialmente le dicen a las compañías que hagan lo que quieran”, aseguró el expresidente del gremio, Chris Keyser.

A pesar de que hace varias semanas se viene dialogando sobre la posibilidad de que los responsables de los libretos vayan a huelga, como ocurrió a finales de 2007, Keyser explicó que darles el poder para parar no significa que vayan a hacerlo. En este sentido, aclaró que las intenciones en la lucha contra la Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), que nuclea a los responsables de sus sueldos, son agotar todas las posibilidades antes de realizar un paro.

El convenio actual entre ambas partes vence el primero de mayo, y uno de los puntos más importantes de los reclamos tiene que ver con aumentar los sueldos mínimos, así como también buscar soluciones ante la baja en la cantidad de episodios que se realizan en las temporadas.