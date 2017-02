Los moretones de Charlotte: subió una foto y se arrepintió

Después de que se conocieran las confesiones de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis a su amigo estilista, Charlotte afirmó que los chats eran un invento: “Está todo bien. No me pegó. No son reales”, expresó y aclaró que las peleas eran como las que cualquier pareja tiene.

Sin embargo, su cuenta de Instagram volvió a despertar las sospechas de que algo raro está sucediendo con su novio. Después de subir una foto en la que claramente se la veía con un moretón en el brazo derecho, decidió borrarla para que no le dijeran nada.

Claro que no contaba con que Ángel de Brito tomara la instantánea y la publicara en su Twitter. “La subió y la borró. ¿Qué espera el padre para hacerse cargo?”, escribió el periodista.