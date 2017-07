“Los nuevos famosos me dan pena”

En diálogo con este medio, el periodista Sergio Lapegüe habló de su carrera y reflexionó sobre la actualidad mediática. Además, adelantó su reciente proyecto vinculado a la música

Al cumplir los 12 años, Sergio Lapegüe abandonó su Tucumán natal para instalarse junto con su familia en Buenos Aires. En ese momento era un adolescente tímido que sufría bullying en la escuela por ser del interior y usar un guardapolvos que pertenecía a su primo, que era médico.

Al finalizar el secundario, estudió Periodismo e inició su camino en Artear como asistente de producción y cronista. Actualmente es conductor de Todo Noticias (TN) y gracias a su esfuerzo y carisma, se ha convertido en un referente del público. Además, es hincha de Boca Juniors, fanático de Elvis Presley y músico autodidacta. Desde hace más de dos décadas está casado con Silvia, y de este amor nacieron Elvis, estudiante de Administración de Empresas, y Micaela, una incipiente actriz que sobresalió en Fanny, la fan.

En una entrevista íntima con este medio, el comunicador habló sobre su carrera y de las nuevas celebridades de los medios. También presentó Lape, la banda de rock and roll que formó con sus amigos, con la que estará tocando el mañana, a las 21, en La Tangente, Honduras 5329, Buenos Aires.

—Rompiste el molde de periodista estructurado y tenés un estilo propio…

—Hay que ser en la televisión como sos en la vida real. No podés tener dos caras. Considero que el secreto del éxito, o al menos de mi éxito, es ese: mostrarme tal cual soy, no perder mis orígenes, mis raíces, para saber exactamente hacia dónde voy.

—Hace más de 30 años que formás parte de un multimedio, ¿cómo es la experiencia de estar en una empresa tan grande?

—Es como mi casa. Entré a los 24 años, me preguntaron qué quería ser y respondí que deseaba conducir. El gerente de personal me dijo que iba a llegar, pero primero tenía que recorrer peldaño por peldaño. Esa persona continúa en el mismo cargo de aquél entonces dentro de la empresa. Todos hicimos una carrera juntos, acá adentro se jubila la gente, se pasa la vida.

—Siendo un profesional con una extensa trayectoria, ¿de qué manera observás a las nuevas celebridades de la televisión?

—Los nuevos famosos me dan pena. Lo único que buscan es ser reconocidos y la fama es efímera, es solo un momento, como un fósforo que se enciende, se apaga y queda el palito quemado. Uno debe tener crecimiento para generar contenido. Debí pasar por todos los estamentos, ser movilero más de una década, para estar seguro de cómo presentar una noticia, y debuté a los 40 años como conductor. Entonces, para manejar un noticiero, para que me fuera bien y diferenciarme del resto de los conductores, aprendí todo el background de lo realizado anteriormente. Hay que hacer todo con paso tranquilo, firme, corto pero seguro. Esa es la única manera de caminar.

—Además de ser “el hombre de las noticias”, tenés una banda con tus amigos, ¿cómo surgió el interés por la música?

—Siempre hice música, con guitarra y piano. A mis 50 años me di cuenta de que era el momento para juntarme con mis viejos amigos y armar una banda. Somos nueve en el escenario y suena impresionante. Grabamos algunos temas y mi sueño es poder editar un disco.

—Tu hija es actriz y está dando sus primeros pasos en Fanny, la fan, la serie que se levantó del aire de Telefe. ¿Qué opinás como padre y comunicador?

—Como papá me dio mucha tristeza, porque ella estaba con mucha expectativa y fue una gran oportunidad para debutar. Desde Naranja y media que no me enganchaba con una ficción. Fue un error de programación, porque debutaron a destiempo y luego la cambiaron de horario sin avisar.

—En cuanto a la realidad del país, ¿cómo ves el presente de la Argentina?

—Es un país muy difícil y una sociedad que necesita aprender a respetar al otro. Tenemos una situación económica delicada y una moral que nos pone en jaque. Hay que entender que la salud, la Justicia y la educación tienen que ser los pilares de la Nación.