Los presidentes norteamericanos tendrán una miniserie

Se trata de una producción de History Channel, que comenzará a trabajar, inicialmente, con ficciones de los exmandatarios Ronald Reagan, Bill Clinton, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson y James Madison. Según explicaron, la intención es realizar temporadas de entre cuatro y diez episodios sobre cada uno de los 45 presidentes de los Estados Unidos.

El formato no será el tradicional biopic, sino que se centrarán en algún hecho particular que haya definido sus pasos por la Casa Blanca. Por su parte, el título tentativo de la ficción será The commanders.