¿Lourdes Sánchez y Chechu Bonelli, en pie de guerra?

Lourdes Sánchez no escapa a la mirada acusatoria de algunos colegas que la culpan de tener ciertos privilegios por ser la mujer del productor ejecutivo de ShowMatch, Chato Prada.

La bailarina se refirió a un cruce que tuvo con la actual participante del Bailando, Chechu Bonelli, quien habría dicho en los pasillos de Ideas del Sur que Lourdes está “acomodada”.

“Una trata de sacarse la mochila de acomodada y escuchar a una compañera que diga eso me duele un poco, porque muy pocos saben todo el laburo que hay detrás de este cuerpecito. He hecho muchas ediciones y he quedado hasta cuatro veces sin bailar, pasándome en un mismo ritmo”, aclaró Sánchez indignada, quien además deslizó que Bonelli habría estado diciendo cosas de su bebé: “Me quedé con angustia, porque tiró una cosa que no me gustó”.