Luego del hackeo, hay motín en Orange is the new black

A fines del mes pasado, Netflix sufrió un dolor de cabeza grande cuando un grupo de hackers subió a la red diez capítulos de los trece de la quinta temporada de uno de sus caballitos de batalla: Orange is the new black, que volverá a la plataforma el próximo 12 de junio.

Lejos de querer negociar con los piratas informáticos, la empresa cuyos contenidos están a cargo del ejecutivo Ted Sarandos hizo caso omiso de la filtración y sigue con los planes tal cual los había delineado. Es así que las últimas horas liberaron el avance de la próxima temporada y las imágenes que se ven son imperdibles.

Esta quinta entrega contará sobre el motín que las reclusas están llevando adelante luego de los hechos ocurridos al final de la anterior emisión y según las imágenes, el humor, el drama, la violencia, siguen tan vigentes como en los mejores momentos de esta ficción.

El mayor cambio que se verá es la manera de relatar, ya que el motín será contado en tiempo real, por lo que la línea temporal no avanzará demasiado, y lo que ocurra en este intervalo será muy importante en esta historia.