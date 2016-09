Luisa Albinoni decidió irse de Extinguidas: “Problemas en el elenco hay siempre”

La actriz reveló los motivos por los que decidió dejar su papel en la obra de José María Muscari, quien enfrenta grandes problemas tras filtrarse un audio en el que trata de “gordo, petiso, mediático y judío” a Fede Bal.

Albinoni habló al respecto e indicó los motivos de su baja del elenco: “Las giras largas me hicieron alejarme mucho de mi hija, porque íbamos a lugares que no me permiten ir y volver”.

En este sentido, aclaró. “Nunca me maltrató José María (Muscari), para nada. Problemas en los elencos siempre hay, y aparecen las diferencias”, dijo y enfatizó: “Él es muy firme. Pero ser firme y tener autoridad no es maltrato. Yo creo que los actores somos hijos del rigor y necesitamos que nos guíen”.

Sobre si su salida “tranquilizó las cosas” con las demás protagonistas de la pieza teatral, Albinoni aseguró: “Si mi salida tranquilizó a las chicas, me alegro, porque yo también estoy más tranquila. Tenemos todas personalidades fuertes, pero nunca hubo problemas. Yo soy una persona que dice la verdad, y la verdad no gusta”.