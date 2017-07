Luli Salazar explicó por qué decidió ser madre soltera

La modelo afirmó que alquiló un vientre y se separó porque los hijos de Martín Redrado no querían un hermanito

La rubia sacudió el avispero cuando se conoció que en diciembre nacerá su primera hija, Matilda, a través de un alquiler de vientre, noticia que puso a muchos felices y escandalizó a otros tantos.

En una entrevista que concedió a la revista Gente, Luciana Salazar contó los pormenores de la decisión de ser madre soltera.

“La historia de amor más grande de mi vida debía terminar. El alivio de poder gritarle al mundo: ¡Voy a ser mamá! Matilda es un regalo de Dios: él sabe bien cuánto la merecía”, contó la modelo, que además no dudó en contar que los hijos de Martín Redrado, su expareja, fueron los que la empujaron a tomar la decisión.

Según relató le dijeron: “Luciana, todo bien con vos, pero necesitamos que sepas que no queremos que papá tenga otro hijo con nadie”. Luego contó la reacción de su ex ante esta situación: “Martín es un padre demasiado culposo. Se sentía tironeado. De repente les deslizaba de última, es decisión mía. Aunque no podía destrabar esa situación particular, de la que no me corresponde hablar”.

Por otro lado, develó algunas intimidades y apuntó directamente a Martina, la hija de Redrado. “Es una adolescente hermosa en todo sentido. Pero como muchas mujeres, compite por su padre. Tenés que hacer esto por mí. Si lo hacés por ella, entonces no me querés, le decía a Martín. Siempre le expliqué que nuestros amores eran diferentes, pero nunca lo entendió”.

Finalmente tiró más leña al fuego al afirmar: “Nada me hubiese gustado más que llevar en mi propio vientre a la hija del hombre que amaba, pero el fin de la relación era inevitable. Me imaginaba embarazada, sola y sufriendo por ese amor”.