Luna Blaise, la joven latina que marca tendencia en Estados Unidos

Tiene 15 años, ya compartió un filme con James Franco y acaba de lanzar su carrera musical. Además, utiliza su fuerte presencia en las redes sociales para concientizar sobre el cáncer de mama entre las adolescentes que la siguen

Apenas una semana después de su nacimiento, Luna Blaise ya había pasado por un set de grabación para realizar un comercial. Con padres vinculados a la industria del entretenimiento, su carrera comenzó a los 5 años, cuando empezó a ser modelo para varias marcas de llegada internacional.

Por eso, no sorprende que se haya instalado como una nueva it girl (joven que marca tendencias) y tenga una fuerte presencia en las redes sociales, con casi medio millón de seguidores en Instagram. “Trato cada día de dar lo mejor de mí, de ser positiva e inspirar a otros”, afirmó Luna en una charla íntima con este medio.

Con 15 años, la joven de ascendencia latina puede decir con orgullo que fue parte de un filme producido y protagonizado por James Franco (Freaks and geeks, Spiderman) y acaba de lanzar su carrera musical con el sencillo Over you. Más allá de la fama, Blaise no pierde de vista su costado social y aprovecha las redes para concientizar a otras adolescentes sobre la problemática del cáncer mamario.

—Sos una referencia para las chicas, incluso concientizando sobre el cáncer de mama, ¿cómo te llevás con esto?

—Crecer ante la mirada del ojo público desde una edad temprana viene con una gran responsabilidad y me lo tomo muy serio. La gran mayoría de mis fanáticas son chicas de entre 12 y 18 años. Ellas me admiran y yo estoy honrada de estar en esa posición. Trato cada día de dar lo mejor de mí, de ser positiva e inspirar a los otros. Amo a mis fanáticos y cada cosa que hago la comparto con ellos.

—¿Qué tan importantes son las redes sociales para vos?

—Son relevantes en cada negocio. En mi caso, soy parte de la industria del entretenimiento y tener una fuerte presencia en las redes es parte de lo que hago. Me encanta tener esa conexión con los que me siguen.

—¡Empezaste a modelar a los cinco!

—La segunda semana después de que nací me llevaron para estar en una publicidad, así que creo que estaba destinada a hacer esto desde siempre. Crecí con mis padres y ambos están involucrados en la industria. Es el negocio familiar y siempre estuve rodeada por gente increíble con mucho talento artístico. Me encanta estar delante de la cámara.

—Uno de tus trabajos recientes fue con James Franco, ¿qué recuerdos guardás de esa experiencia?

—La película se llama Memoria y dura 70 minutos, por lo que está entre ser un corto y un largometraje. James la protagonizó y fue el productor ejecutivo. Estoy muy orgullosa de poder decir que tuve la oportunidad de trabajar con él cuando tenía once años. Fue muy generoso con todos nosotros, es una leyenda viva y uno de los grandes actores de nuestra generación.

—¿De qué se trata el filme?

—Es sobre la ansiedad y la angustia adolescente, una película reveladora. Sigue a Ivan, un joven que no tiene la menor idea de qué hacer con su vida, vive en una casa muy triste, sin apoyo ni amor, por lo que está solo y debe descubrir qué quiere.

—¿Hay alguien con quien sueñes trabajar?

—Desde que soy muy chica quiero trabajar con Steven Spielberg. Me encanta el método con el que cuenta sus historias, desde los elencos hasta la fotografía, los lugares que elige, la música. Es un sueño en el que pienso cada día.

—Acabás de lanzar tu primer sencillo, ¿estás buscando una carrera más relacionada a lo musical?

—Me gusta tanto la actuación como la composición y planeo seguir haciendo ambas. Hay varios ejemplos de gente que logró manejar una vida balanceada en ambas profesiones y ser exitosa, como Justin Timberlake, Selena Gomez, Jennifer Lopez y Jared Leto. Para mí son cosas que van de la mano.