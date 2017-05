Mamma mia! tendrá una secuela en 2018

La comedia musical protagonizada por Meryl Streep regresará al cine. La primera película fue estrenada en 2008 y recaudó 600 millones de dólares

Mamma Mia! fue, sin duda, toda una novedad y un éxito asegurado de la mano de Meryl Streep, quien aprovechó para desplegar todo su talento en este imponente filme musical.

La historia se centra en Sophie (Amanda Seyfried), una chica a punto de casarse que se embarca en la aventura de descubrir quién es su padre. En este sentido, no la tiene nada fácil, ya que tres hombres se disputan su paternidad: Bill (Stellan Skarsgard), Sam (Pierce Brosnan) y Harry (Colin Firth). Mientras transcurre la trama, los protagonistas van desandando sus caminos al tiempo que entonan varias de las canciones popularizadas por el grupo ABBA en la década del setenta.

El nuevo filme volverá a contar con la participación de Streep en el papel de Donna, así como también se confirmaron las participaciones de Brosnan y Firth. Esta reedición se titulará Mamma mia: here we go again!, y llegará a la pantalla grande en 2018.

En esta oportunidad, el foco se pondrá en los tres personajes de Streep, Brosnan y Firth, y la cinta se encargará de contar qué sucedió con ellos en los últimos diez años. Asimismo, también habrá algunas alusiones a lo que fueron sus vidas previas a los hechos de la primera película.

La secuela será escrita y dirigida por el británico Ol Parker (El exótico hotel Marigold) y se estrenaría en julio del año que viene.