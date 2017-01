Maradona negó el acercamiento con Claudia Villafañe

El astro del fútbol mundial, Diego Maradona, se reconcilió con sus hijas Dalma y Gianinna luego de fuertes cruces en la televisión. Fue en este marco que trascendió un posible acercamiento entre el astro del fútbol y su ex, Claudia Villafañe, con quien está en una pelea legal.

No obstante, Maradona salió a aclarar que no existió dicho acercamiento con Villafañe. "Acá no ha cambiado absolutamente nada, yo no me arreglé con nadie", afirmó Diego.