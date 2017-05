María Eugenia Ritó: "Tuve la intención de matarme"

María Eugenia Ritó recibió el alta ambulatoria en su tratamiento contra las adicciones y se sinceró al hablar con la prensa. "Estoy muy contenta. Esto es un cambio de modalidad de internación. Estuve muy cerquita de la muerte. Tuve miedo. Ahora estoy contenta", manifestó en Intrusos.

Luego de haber sufrido una nueva recaída por su problema con las drogas, la rubia se había internado para recibir un tratamiento. Dos meses después de la internación, el proceso se estaría realizando de forma adecuada y por eso este martes recibió una gran noticia.

Ahora, recibió el alta ambulatoria, por lo que continuará con el tratamiento desde su domicilio. "Me emociono porque no es fácil estar internada. No hay que rendirse. Hay que salir adelante”, expresó en el programa.

Y luego, se animó a confesar lo peor: "Tuve la intención de matarme. Tuve que tocar fondo. La pasé muy mal. Decidí ir a fondo para poder salir adelante".