Mariano Martínez y Juliana Giambroni, en familia

El actor asistió al lanzamiento de la marca de la modelo junto a su actual pareja, Camila Cavallo. Además se mostró cómplice con Matías Di Chiara, novio de su ex

La modelo y expareja de Mariano Martínez, Juliana Giambroni, lanzó su línea de indumentaria. En dicho evento estuvo presente el galán, quien la acompañó junto a sus hijos, Olivia y Milo. Pero lo más llamativo de esta reunión cumbre es que cada uno asistió al showroom con sus respectivas parejas: ella fue escoltada por Matías Di Chiara; y él con su flamante novia, Camila Cavallo, joven con la que blanqueó su amor en las redes sociales en agosto.

Distendido, Mariano se mostró amistoso con la actual pareja de su ex, y Juliana no ahorró halagos para Camila. “Ya nos habíamos cruzado los cuatro una vez que Mariano me trajo los chicos y también otro día que se los llevé yo. Lo veo tranquilo con Camila. Si bien no la conozco tanto, porque la vi pocas veces, me parece una chica divina. Y si él está contento con ella y los nenes también, yo voy a apoyarlos. Lo mismo le sucede a Mariano con Mati, me ve enamorada y contenta, y se alegra por mí. Los dos se llevan bárbaro”, declaró Giambroni en la revista Caras, mientras Martínez asentía con una sonrisa y retribuía su amabilidad: “Matías es un fenómeno. Con ver a Juli, Oli y Milo felices con él, me basta”.

De la mano de Camila, Mariano posó junto a su ex, sus hijos y Di Chiara. No obstante, al momento de hablar de su nueva conquista, optó por ser reservado: “Solamente te puedo decir que estoy de novio, muy contento, conociendo a alguien que me hace bien. Es hermosa, pero lo que más me atrajo de ella es que es una chica de barrio, centrada y madura”, indicó.

Giambroni y Martínez se separaron en junio de 2015 y, si bien desde entonces cada uno rehízo su vida amorosa, nunca perdieron el buen trato.