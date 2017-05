Marilina Bertoldi rompe el molde: “El arte no debe ser bello, sino generar emoción”







La cantante viene de ser nominada en los Grammy gracias a su disco Sexo con modelos. Ahora, mientras piensa en su próximo álbum, se presentará por tercera vez en la ciudad

Marilina Bertoldi es la hermana de Lula, la cantante de Eruca Sativa, el trío musical que desde hace unos años viene pisando fuerte en el ambiente. Pero para muchos, Marilina tiene nombre propio: los seguidores del under la recuerdan como la vocalista de la antigua agrupación Connor Questa, con la cual se presentó en la ciudad en más de una oportunidad.

Ese proyecto se cerró en 2015 y desde entonces la cantante decidió encarar una etapa solista en su vida. Así nació Sexo con modelos, el primer disco de su nueva vida, que lanzó en abril de 2016 y le significó algunas nominaciones entre las que se incluyen los premios Gardel y los Grammy Latinos.

El próximo sábado, Marilina Bertoldi se presenta a las 22 horas en calle 117 esquina 67. En diálogo con diario Hoy, la música habló de su presente y de lo que será la tercera vez que toque en la ciudad.

—¿Cómo fue la transición de líder de una banda a solista?

—Solista fui siempre. Después se dio la formación de Connor Questa. La transición fue difícil, sobre todo por el momento de crisis que se genera cuando se rompe un vínculo, porque ya no vas a estar trabajando todo el tiempo con personas que se transformaron en tu familia. De igual manera, todo se dio de forma muy natural. En lo personal, significó mucho en cuanto a lo que fue la toma de decisiones sobre la obra y lo que la rodea. Necesitaba la libertad de poder hacer lo que me pinte, de tener cero límites y, en ese aspecto, en vez de generarme vértigo, me sentí muy viva.

—¿De qué se trata Sexo con modelos?

—Es un disco que busca generar una molestia. A mí me encantó como punto de partida, porque mis trabajos anteriores siempre buscaban ser bellos, que está buenísimo para ese momento al igual que sus frases poéticas y profundas. En cambio, este buscó todo lo contrario, que el arte no tiene que ser bello sino que debe generar una emoción. El disco tiene un discurso que rompe con algo, que es diferente y tiene una marca personal que es lo que más me interesa desarrollar, un estilo musical propio. Aún estoy en esa búsqueda que llevará a miles de situaciones. Ahora estoy inmersa en mi próximo trabajo, siempre compongo y hago cosas nuevas.

—Fue considerado como uno de los mejores en el país, te nominaron a un Grammy Latino, a los Premios Gardel, ¿cómo vivís esos logros?

—Son buenos esos reconocimientos. Lo de los Grammy me sorprendió muchísimo y cuando viajé a la ceremonia me sentía un extraterrestre, dado el estilo que hago. Ellos premian otro tipo de música. La experiencia estuvo buena, sobre todo si se piensa que una lucha por su propia causa, que es la música y el lograr desarrollarse como artista. Además, en algún punto, es necesario ser parte de la diversidad que es Latinoamérica.

—¿Tenés giras planeadas?

—Voy a llevar mi música a Brasil, Uruguay, y otros países. Está bueno abrir nuevas fronteras y me emociona mucho poder relacionarme con otros artistas. Salir del rock y abrir la cabeza nos ayudaría a entender que la música no es un género, no es un cuadrado y que quizás somos un poco cerrados acá.

—Tus letras son provocadoras, ¿cuál es el eje de tu búsqueda?

—Cada canción es como la fotografía de un momento y refleja aquello que tenés pendiente para sacar de adentro tuyo. La sensualidad es una temática que me gusta. Incluso cuando no aludo a ella, me agrada encontrar ese punto de misterio, coqueteo y negociación, porque es mi forma de dialogar. Además, siento que puedo hablar sin pelos en la lengua. Es algo especial y tiene que ver con otro punto de vista. Con esto me refiero a que la mujer siempre interpretó solo un tipo de rol, está bueno abrir un poco el juego y entender que no depende de un género, sino de la persona y la inquietud que tenga.

—¿Desde dónde te nutrís para escribir?

—Me gusta mucho la idea de poder desarrollar un estilo y un color propio. Al momento de componer, me baso mucho en lo que armónicamente está sucediendo y esto comunica más lo que tengo ganas de hacer. Actualmente me encuentro en un proceso de composición experimental donde estoy probando varias cosas. Lo que me moviliza es lo distinto, lo nuevo, todo aquello con lo que aún no jugué.

—¿Cómo te preparás para la fecha de La Plata?

—Es la tercera vez que toco acá desde que lancé el disco. Este año hago un show que es distinto, porque desarrolla diferentes climas. No hablo durante los intervalos, por lo que los silencios funcionan como conectores. Es una propuesta más teatral y con más historias.