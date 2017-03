Entrevista y adelanto exclusivo

Mark Steger, el hombre detrás del Demogorgon

Mark Steger nació en 1962, y con casi treinta años decidió involucrarse en la industria del cine. A pesar de haber formado parte de historias como Hombres de negro y Soy leyenda, su cara es quizás una de las menos conocidas del ambiente: en la mayoría de sus participaciones, eligió interpretar a las criaturas terroríficas que formaban parte de la trama.

Su paso más reciente fue por Stranger Things, la serie que se llevó todos los laureles durante el 2016 y que tiene a la audiencia expectante de su regreso el próximo 31 de octubre, en donde encarnó nada más y nada menos que al monstruo que atacaba a los habitantes de Hawkings, el Demogorgon.

En este sentido, @diariohoynet tuvo una entrevista exclusiva, a la distancia, con el actor del momento.

"Alguien me recomendó, y me llamaron para reunirme con los Duffer pero no sabía nada del proyecto. Me mostraron un dibujo del monstruo, hecho por Aaron Sims, y hablamos de películas viejas como Alien y The Thing de John Carpenter. Realmente me agradaron los dos y me entusiasmé con el proyecto. Me acuerdo pensar “este es mío. Unos días después, mi agente me llamó para contarme que tenía el papel. Inmediatamente, empezamos el proceso de desarrollo del traje del monstruo", afirmó Mark Steger.

Mañana, en la edición completa, la nota con el actor, que se muere de ganas de visitar Argentina.

