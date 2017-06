Marley: festejo de cumpleaños y elocuente remera

A pocos días de haber revelado que será padre, Marley festejó su cumpleaños número 47 y exhibió una remera muy particular.

La prenda que el conductor usó durante el festejo llevaba estampada una enorme imagen de la ecografía de su hijo y una dulce leyenda: “¡No despertar! Soñando con Mirko”. Cabe recordar que el conductor espera su primer hijo a través del procedimiento de alquiler de vientre, que realizó en un centro de fertilidad de Los Ángeles, Estados Unidos.

El jueves, día en que festejó su cumpleaños con varios famosos, entre los que se encontraba su gran amiga Susana Giménez, Marley habló por primera vez sobre el feliz momento que atraviesa: “Estoy de 16 semanas”, dijo bromeando.

Luego, en una entrevista radial, se explayó en cuanto al procedimiento en cuestión: “Fui a conocer a la chica, primero nos contactamos vía Skype y empezamos una relación muy linda porque ella tiene una vibra increíble, tiene muy buena energía y sentí que era la indicada para esto. Ella cree que su misión es poder ayudar a las personas que no pueden ser padres por sí solas”, reveló sobre el proceso el conductor.

Por último, aseguró: “Toda mi vida deseé esto y hoy se hace realidad, no lo puedo creer. Sentí que ya estaba bien asentado en mi carrera, que ya podía dar ese paso porque, en realidad, me pasó que antes viajaba muchísimo, a pesar de que el deseo de ser padre lo tuve siempre. Mi familia está emocionadísima, mi mamá está ansiosa porque es el primer nieto. Mi objetivo final es criarlo como me criaron a mí: con mucho respeto y amor”, concluyó Marley.