“Marta Minujín accedió a que usemos su nombre para titular la canción”

Esta noche Too Matados, la banda que encabeza David Kavlin, tendrá su show bautismal. En diálogo con este medio, el periodista de espectáculos habló del nacimiento del proyecto y del homenaje a la artista plástica con su primer single

De a poco, la faceta musical de David Kavlin va emergiendo. El periodista de espectáculos que se desempeña como panelista en Infama se prepara para su vuelta al universo de las canciones, después de haberse iniciado a principios de la década con su disco solista Belleza reversible.

Ahora, en formato de banda y con la compañía de Ezequiel Colma, encabeza un nuevo proyecto: Too Matados. Tras haber presentado el videoclip del primer single, Marta Minujín, con el que homenajearon a la artista plástica, el pasado 26 de mayo, se preparan para su primer recital.

Antes del evento de esta noche en el teatro Sony de Capital Federal, Kavlin habló con Hoy sobre el costado menos conocido de su carrera.

—¿Cuándo nació Too Matados?

—Fue en agosto del año pasado cuando me encontré en la radio con Ezequiel Colma, le dije que tenía ganas de grabar unas cosas y si conocía algún estudio. Me respondió que conocía a Oscar Irustia, que tenía un estudio y un pequeño sello discográfico llamado Pampa Records. Así nos presentó, intercambiamos ideas, música que nos gustaba escuchar, estilos que compartíamos.

—¿Qué fue lo primero que charlaron?

—Le mostré el tema Marta Minujín (a Oscar Irustia), grabado como nota de voz en el celular, muy mal cantado y muy mal producido. Así fue que durante varios meses comenzamos a trabajar la canción hasta que encontramos el sonido que queríamos, que igualmente hoy continúa redescubriéndose porque incorporamos a la banda a seis chicos muy jóvenes, con una impronta y un sonido muy actual.

—¿Por qué su primer single se llama Marta Minujín?

—Marta es un ícono de las artes plásticas argentinas. La abstracción con la que ella trabaja es icónica, pictórica, innovadora y excéntrica. Ella permanece, prevalece, perdura con los años. Todo esto tiene que ver con el tema, que si bien no habla de ella como persona, referencia a alguien que justamente tiene esas características. Todavía no la conozco, pero Marta Minujín accedió a que usemos su nombre para titular la canción.

—¿Las canciones de Too Matados son de tu autoría?

—Nacen en mi celular, en mi cerebro, pero después pasan por un proceso de revisión a manos Ezequiel Colma, porque escribimos juntos. Ahora también las ven nuestro productor musical y toda la banda. De esta manera cada uno pone su impronta y termina siendo una canción de todos.

—¿Tienen pensado sacar un disco?

—La industria discográfica está en una revolución increíble donde los parámetros que se manejaban antes no están hoy. Antes no tener un disco en la calle era no existir, ahora probamos con un tema, con un video, con un buen manejo de prensa, de redes sociales y veremos como resulta Marta Minujín como single. Después iremos largando los otros temas. No sabemos aún como será, la autogestión es muy buena, aunque también la experiencia que tienen las discográficas ayuda mucho a la experiencia de un artista. La combinación de ambas está muy buena. Increíblemente gracias a Too Matados y la canción se acercaron varios interesados para hacer cosas en conjunto. Vamos a ver qué sale, es todo es un proceso.

—¿Cómo equilibrás el trabajo en la música, la televisión y la radio?

—Me di cuenta que pueden ir en paralelo perfectamente. En un momento dado no me lo permitía, tenía muchos prejuicios, y es toda una dinámica, una organización. Son carreras paralelas, la de ser periodista, músico y también papá, que se complementan muy bien.

“Arte, arte, arte”, la musa inspiradora aprobó el videoclip

Si bien la idea de homenajear a una persona debería ser suficiente para recibir su visto bueno, un agradecimiento claro siempre es bienvenido. Por eso pueden estar orgullosos David Kavlin y todos los miembros de Too Matados, después de que la mismísima Marta Minujín no solo permitiera el uso de su nombre para el tema, sino que también recibiera con alegría el videoclip de la particular canción.

“Hola, amigos, vean lo que me regaló Too Matados”, aseguró la artista plástica desde su cuenta de Twitter. Allí, Minujín compartió las imágenes de la canción con la que fue homenajeada por el grupo de Kavlin, en donde se puede ver no solo a los intérpretes del tema sino también dos mujeres con pelucas que se asemejan al peinado de la artista, tocando una guitarra y un saxo.