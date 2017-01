Martes en serie

Outsiders

En un contexto ficcional, el clan Farrell lucha por el control de las montañas Apalaches. Ellos son extremadamente paranoicos y viven en los bosques desconfiados del mundo exterior con el que están en un conflicto permanente.

La serie de la cadena WGN estrena su segunda temporada este martes. Protagonizada por David Morse (12 monos, Dr. House), Joe Anderson y Gillian Alexy.

The path

La ficción protagonizada por Aaron Paul (Jesse de Breaking bad) y Michelle Monaghan (True detective) estrena su segunda temporada.

The Path investiga el culto organizado llamado movimiento meyerista que tiene su lugar de influencia al norte de Nueva York y que lucha contra las relaciones, el matrimonio y el poder. Este año habrá más problemas para los protagonistas.

Riverdale

La cadena The CW estrena esta historia basada en la famosa historieta Archie, creada por John L. Goldwater, y Netflix adquirió los derechos para distribuirla internacionalmente.

En el papel protagónico estará el joven K. J. Apa, un intenso y conflictuado adolescente muy interesado en escribir y en la música, que despertará pasiones y desamores entre sus compañeras.

Z: the beginning of everything

Amazon Studios apuesta fuerte con esta ficción de época que tendrá a Christina Ricci -la otrora Merlina Adams- en la piel de la gran escritora y celebridad estadounidense Zelda Fitzgerald. Esta serie de la competencia más fuerte de Netflix estará basada en la novela llamada Z: a novel of Zelda

Fitzgerald y tendrá a David Hoflin como Scott Fitzgerald, el escritor con el que ella estuvo casada. El escandaloso matrimonio será el eje, ya que gracias a su éxito en la escritura fueron invitados a formar parte de la clase más acomodada de la sociedad norteamericana de principios de siglo.