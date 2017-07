Mazzei cree que en Pol-ka no le dan trabajo por su relación con Araceli

El actor, que hace poco estrenó una obra en el teatro Coliseo Podestá, Canciones para mirar, asegura que con Adrián Suar se deben una charla para aclarar la situación entre ambos. Es que, según afirma Fabián Mazzei, “desde que estoy con Araceli (González) no trabajé nunca más ahí (en Pol-ka)”.

Así, el intérprete remarcó que había participado en varias ficciones de Suar hasta que comenzó su relación con Araceli. De este modo le respondió al productor, quien había dicho que fue Mazzei el que decidió no estar más en las tiras de Pol-ka.

Además, se enojó con Griselda Siciliani, que hace un tiempo dijo que él “no trabaja en ningún lado”. “Yo no agredí a nadie para que ella me venga a ningunear”, afirmó Mazzei, al tiempo que dijo que no le gustó para nada su actitud.