"Me preocupa mucho la gente que está pasándola mal"

El actor cuestionó las políticas del actual gobierno de Mauricio Macri, y se solidarizó con aquellos sectores que están padeciendo una situación complicada. Habló también sobre las recientes inudaciones

Ricardo Darín parece haber superado la fase de “tolerancia” hacia las políticas del gobierno de Mauricio Macri y, fiel a su estilo, lanzó importantes críticas. El protagonista de Nieve Negra dijo que le preocupa “la gente que está en una situación desastrosa, sin trabajo", al tiempo que habló sobre las inundaciones y la falta de soluciones política ante las tragedias. "El país tiene que tener respuestas inmediatas", sostuvo.

"Calculá que cuando hablamos hace seis meses no habían ocurrido tantas inundaciones ni los aludes de Jujuy. Esto es capa sobre capa, acumulaciones. Cuando uno empieza a percibir que las cosas están bien orientadas, te empezás a calmar, y sino no. Y yo la verdad que no me siento muy calmo en ese sentido. Me parece que hacen falta muchas cosas", dijo en declaraciones radiales.

"Entiendo que digan que están en camino, que hay que aguantar un poco más. Está bien, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, y si tenés un plan de trabajo lo tenés que solidificar, aguantar y que te salga bien", agregó. "Pero me preocupa mucho la gente que está pasándola mal, que está sumergida en una situación desastrosa, sin trabajo", reflexionó.

